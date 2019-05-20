آلان في السعودية... “Careem Bus”بحافلات مباشرة بين جدة ومكة المكرمة مقابل 25 ريال سعودي

بعد إطلاق أول خدمة حافلات في مصر في أواخر عام 2018، أعلنت شركة كريم عن توسعها إلى السعودية من خلال إطلاق خدمة “Careem Bus” بحافلات مباشرة بين جدة ومكة المكرمة مقابل 25 ريال سعودي أي حوالي 7 دولارات للرحلات ذهابًا وإيابا، مضيفة أنها حصلت على موافقة هيئة المواصلات العامة السعودية لإطلاق الخدمة.

“Careem Bus” هي أول خدمة نقل جماعي قائمة على التطبيقات في البلاد، وستبدأ في البداية بالحافلات ذات 13 مقعدا.

وقال كريم في بيان له إن الخدمة تستهدف الأشخاص الذين يسافرون إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، وسيتمكن العملاء من التحقق من توفر الحافلة عبر التطبيق ومراقبة وصولها وحجز مقعد في تطبيق “Careem “BUS و في الوقت الحالي، سيكون الدفع نقدا فقط ولكن قريبا سيكون لديهم خيار الدفع باستخدام بطاقة ائتمان او من محفظة Careem أيضا.

يتم توفير الحافلات بالشراكة مع مورّدين يقومون بتوظيف الكباتن ويدفعون لهم مرتبا شهريا ثابتا. وتذهب الأجرة التي يجمعها كباتن كريم باص إلى شركة كريم التي تدفع إلى مورّدي الحافلات مبلغا يوميا ثابتا بغض النظر عن عدد الرحلات التي يقطعونها.