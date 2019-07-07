آلان في دبي... سيارة باتيستا الخارقة (صور)

إيطاليا هي الموطن الروحي للسيارات الخارقة، مع شركات تصنيع مثل Ferrari و Lamborghini التي تأسست في البلد.

صنعت Pininfarina اسمها كمصمم مستقل يصنع سيارات أنيقة لأكثر من 90 عامًا، وقد تفرعت الشركة المصنعة من تلقاء نفسها لإنشاء سيارة كاملة لأول مرة.



توفر Pininfarina Battista أداءً سريعًا وتتفوق على سيارات Formula One الحديثة. ومما لا يثير الدهشة، أن هناك لمسة من فيراري حول مظهر باتيستا، حيث أن الشركة قد صممت أكثر من 60 موديلًا للماركة الشهيرة.



وتبلغ قوة السيارة 1900 حصانًا و 2200 نيوتن متر من عزم الدوران، وتستطيع الوصول من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 1.9 ثانية وسرعة قصوى تبلغ 350 كيلومتر في الساعة، يجعلها أسرع وأقوى سيارة على الطريق تأتي من إيطاليا.

ومن خلال مجموعة البطاريات باستطاعة 120 كيلو واط في الساعة سيكونون السائقون قادرين على السفر لمسافة 450 كم قبل الحاجة إلى إعادة الشحن، أي ما يعادل حوالي ثلاث رحلات بين أبوظبي ودبي مع ابنعاثات صفرية للغازات السامة، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

