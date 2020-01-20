آلان في معرض إنترسيك دبي... كاميرات تتنبأ بسلوك المشتبه بهم

قال خبراء في معرض إنترسك للأمن والسلامة في دبي يوم الأحد إن كاميرات المراقبة من الجيل التالي ستكشف عن السلوك المشبوه والتعبيرات العصبية ولغة الجسد، بصرف النظر عن التعرف على الوجوه حتى في الخفاء.

وقال بعض خبراء الصناعة المشاركين في المعرض والمؤتمر التجاري للأمن والسلامة Intersec في دبي إن بعض هذه الأنظمة قيد التطوير أو الاختبار في الإمارات، ورفضوا ذكر أسماء عملائهم بسبب السرية والأسباب الأمنية.

وقال بوشان كيت، المدير الإقليمي لشركة Vision Vision Labs، إن التقنية الحديثة، التي تعمل باستمرار على ترقية الذكاء الاصطناعي (AI)، تستخدم “المنطق القائم على الشبكات العصبية الحاسوبية”. وأوضح أن الطريقة “القديمة” في التعرف على الوجوه تعتمد على تقنية أبسط، مثل قياس هندسة الوجه والزوايا والمسافات بين ملامح الوجه، بحسب غلف نيوز.

واليوم، يتم تعيين الآلاف من النقاط على الوجه ومطابقتها مع المشتبه فيهم المحتملين أو الأشخاص موضع الاهتمام، حتى لو كانوا يرتدون قناعًا جزئيًا أو نظارة شمسية أو نمت لحية كاملة أو أجروا تغييرات أخرى على مظهرهم، على حد قول كيت.

وأضاف كيت أن موظفي إنفاذ القانون، الذين يرتدون الزي الرسمي أو السري، يمكنهم ارتداء النظارات وإلقاء نظرة على الناس – إذا تم العثور على تطابق، تظهر كصورة متراكبة على العدسة.



وقال إعجاز أنور، المدير العام لشركة أكسون، مزود أنظمة الأمن المتكاملة إن كاميرات AI القادمة ستدرس أيضًا لغة الجسد، وسترسل الكاميرا تنبيهًا إذا لاحظت حركات أو إيماءات أو أنشطة مشبوهة.

وذكر أيضًا نظام بحث فيديو متقدم يقوم بالبحث عن التطابقات المحتملة. وقال أنور إن الكاميرا ستبحث، في مجال رؤيتها، عن أي شخص وكل شخص يطابق الوصف المحدد وينبه السلطات المختصة.

وأوضح أفريدي مدير المبيعات في شركة SSK Technologies “على سبيل المثال، من السهل اكتشاف نمط سيارة تنحرف بين الممرات. لكن كيف تتعقب السائق الذي يصرف انتباهه، حتى لو كان يقودها في خط مستقيم، بسبب استخدام الهاتف المحمول؟ الآن، نحن بحاجة إلى تدخل بشري من أجل هذا”.

ويقام Intersec في مركز دبي التجاري العالمي من الأحد إلى الثلاثاء، ويضم أكثر من 1300 عارض محلي ودولي في مجال الأمن والسلامة والحماية من الحرائق. وينقسم هذا الحدث إلى سبعة أقسام رئيسية، ويتميز أيضًا بالمحادثات والعروض التوضيحية بواسطة متخصصين في هذا المجال. في العام الماضي، زار ما يقرب من 35000 شخص المعرض التجاري.