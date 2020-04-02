آياتا تطلب من حكومات الشرق الأوسط وأفريقيا بالتحرك سريعا لحماية شركات الطيران

ناشد الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA الحكومات في الشرق الأوسط وأفريقيا التحرك بشكل أسرع لتوفير دعم حكومي لشركات الطيران لديها، والتي يقول إن فاقد إيراداتها بسبب جائحة فيروس كورونا يبلغ الآن 23 مليار دولار.

وقال نائب رئيس إياتا للشرق الأوسط وأفريقيا محمد علي البكري إنه سيكون من الصعب للغاية أن تنجو أي شركة طيران دون مساعدة حكومية.