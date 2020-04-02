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آياتا تطلب من حكومات الشرق الأوسط وأفريقيا بالتحرك سريعا لحماية شركات الطيران

منشور 02 نيسان / أبريل 2020 - 12:12
سيكون من الصعب للغاية أن تنجو أي شركة طيران دون مساعدة حكومية
الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA
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ناشد الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA الحكومات في الشرق الأوسط وأفريقيا التحرك بشكل أسرع لتوفير دعم حكومي لشركات الطيران لديها

ناشد الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA الحكومات في الشرق الأوسط وأفريقيا التحرك بشكل أسرع لتوفير دعم حكومي لشركات الطيران لديها، والتي يقول إن فاقد إيراداتها بسبب جائحة فيروس كورونا يبلغ الآن 23 مليار دولار.
وقال نائب رئيس إياتا للشرق الأوسط وأفريقيا محمد علي البكري إنه سيكون من الصعب للغاية أن تنجو أي شركة طيران دون مساعدة حكومية.

اياتا: فيروس كورونا يكبد شركات طيران الشرق الأوسط خسائر تصل إلى 7 مليارات دولار
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Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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