آيفون 14: كل ما تريد معرفته عن الهاتف الجديد موعد الإصدار والأسعار

آيفون 14، الذي من المتوقع صدوره في خريف عام 2022، هو الجهاز الجديد الذي ينتظره محبوا شركة أبل بفارغ الصبر. وبحسب بعض الأخبار المتداولة فإن الإصدار الجديد سيكون مختلف عن أجهزة آيفون السابقة مع ميزات ثورية والكثير من الإضافات.

وفي هذا المقال نستعرض كل ما يخص آيفون 14 بحسب الاخبار المتداولة و التسريبات:

إنهاء مسيرة الـ ميني

كشفت بعض المصادر أن شركة أبل قررت إنهاء مسيرة الـ ميني، وذلك لعدم تمكنها من تحقيق الأرباح المرجوة. وبذلك من المقرر أن يكون آخر إصدار ميني هو آيفون 13 ميني الذي تم إصداره في 2021، ومن المقرر أن تستبدل آيفون الـ ميني بإصدار آيفون 14 ماكس.

وبحسب بعض التسريبات سيأتي الإصدار الجديد من آيفون بـ 4 أنواع مختلفة وهي:

ايفون 14: شاشة بقياس 6.1

ايفون 14 برو: شاشة بقياس 6.1

ايفون 14 ماكس: شاشة بقياس 6.7

ايفون 14 برو ماكس: شاشة بقياس 6.7

التصميم:

وتقول بعض المصادر إن هيكل أجهزة آيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس من المقرر أن تكون مصنوعة من التيتانيوم مما يمنحها القوة، وسيشهد الإصدار الجديد تغيير في أزرار التحكم الخاصة بمستوى الصوت حيث ستكون دائرية، واللافت أن آيفون ستتخلى في إصدارها الجديد عن تصميم حيز الشاشة "نوتش" الذي تمسكت به واعتبرته بصمة خاصة بأجهزتها.

وبحسب آخر التسريبات التي أطلقها الخبير روس يونغ، فقد كشفت أن أبل قد تعتمد في تصميم هذين النوعين على خاصية "الثقب والقطع"، مما يتيح مساحة للإشعارات وشريط الحالة.

وبالتالي فان آيفون في جهازها الجديد ستتفرد في التصميم ليكون الأول من نوعه، أما هواتف آيفون 14 وآيفون 14 ماكس فإنها ستبقي على خاصية النوتش.

تفاصيل الشاشة:

ايفون 14: 6.06″ بدقة 1170×2532 بمعدل إطارات 60 هرتز وكثافة بيكسلات 460 بيكسل في كل إنش.

ايفون 14 برو: 6.06″ بدقة 1170×2532 بمعدل إطارات 120 هرتز متغير وكثافة بيكسلات 460 بيكسل في كل إنش.

ايفون 14 برو ماكس: 6.68″ بدقة 1284×2778 بمعدل إطارات 120 هرتز متغير وكثافة بيكسلات 458 بيكسل في كل إنش.

موعد الإصدار:

لا يمكن التأكيد على موعد إصدار الهاتف الجديد بالتحديد، إلا أن التسريبات تشير إلى أنه قد يكون في سبتمبر من هذا العام 2022.

الأسعار:

كشفت شركة Tipster LeaksApplePro تفاصيل أسعار الإصدار الجديد من جهاز آيفون: