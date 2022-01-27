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هواوي تطلق هاتفي HUAWEI P50 Pro وHUAWEI P50 Pocket.. وهذه أسعارهما في الإمارات

منشور 27 كانون الثّاني / يناير 2022 - 10:03
هواوي
هواوي

أطلقت شركة الهواتف الذكية هواوي يوم أمس الأربعاء في حفل اقليمي أقامته بالعاصمة السعودية الرياض، هاتف HUAWEI P50 Pro  كواحد من أفضل الهواتف الذكية المزودة بكاميرا ذات تصميم جمالي مميز، وأطلقت هوواي مؤخرًا ايضًا هاتفها القابل للطي   HUAWEI P50 Pocket  المزود بالعديد من تقنيات الجمال والابتكارات التكنولوجية في الإمارات العربية المتحدة.

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أسعار هواتف HUAWEI P50 و HUAWEI P50 Pocket   في الإمارات

من المقرر ان يتوفر هاتف  HUAWEI P50 Pro  في الإمارات باللون الذهبي واللون الأسود الذهبي، بسعر يقارب الـ 3.999 درهم اماراتي.

ومن الممكن ان يبدأ الطلب على الهاتف في الامارات من اليوم الخميس 27 يناير الحالي، فيما سيتوفر هاتف HUAWEI P50 Pocket باللون الأبيض بما يقارب الـ  5,099 درهم إماراتي و HUAWEI P50 Pocket Premium Edition بسعر 6,299 درهم إماراتي، على ان يبدأ الطلب عليهما من يوم 3 فبراير المقبل، وستتوفر جميع هذه الاجهزة في متاجر هواوي.

ميزات هاتفHUAWEI P50 Pro  

يتمتع الجهاز بميزات كبيرة بالاضافة لمظهرة الانيق، يتواجد في الجهاز علامة التبويب Device  +  التي تمنح الجهاز سهولة التحكم، وميزات  Multi-Screen Collaboration   الخاصة بالعرض على عدد من الشاشات مع أجهزة مختلفة، مثل تلفازHUAWEI Vision وسماعاتFreeBuds وجهازMatePadالوحي وحاسوبMateBook المحمول .

ويعمل الهاتف الجديد من خلال نظام الملفات كوحدة تخزين خارجية من خلال وصله لا سلكيًا بجهاز الحاسوب، مما يتيح للمستخدم الوصول إلى الملفات التي يريدها في سهولة.

كما يقدم الهاتف ميزة تحويل مكالمات MeeTime  إلى تلفازHUAWEI Vision   وإجراء المكالمة عن طريق الشاشة الكبيرة ومكبرات الصوت.

HUAWEI P50 Pro

ميزات هاتف HUAWEI P50 Pocket

وهو هاتف قابل للطي يتمتع بجمال مميز، يمكن للمستخدم طي الهاتف بكل سلاسة، ويتمتع بخفة الوزن والسلاسة، ويملك الجهاز الذي يتمتع بالتصميم الرفيع شاشة مميزة اكثر سلاسة عند فتحه.

ويتمتع الهاتف بتصميم نحت دقيق ثلاثي الابعاد، ويحتوي الجهاز على شاشة داخلية AMOLED يبلغ قياسها 6.9 بوصة وتتمتع بدقة 2790 x 1188 بيكسل وبنسبة عالية تصل إلى 21:9 وبمعدل تنشيط صورة يصل الى  120 هرتز، أما الشاشة الخارجية فتتمتع بقياس 1.04 بوصة ودقة تصل إلى  340 x 340 بيكسل ومعدل تنشيط  60 هرتز.

HUAWEI P50 Pocket

كلمات دالة:HUAWEI P50 ProHUAWEI P50 Pocketشركة هواوي

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