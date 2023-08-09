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آيفون 15 باللون الوردي .. ما علاقة تريند باربي بالأمر؟

نورا العزوني

نورا العزوني

تاريخ النشر: 09 آب / أغسطس 2023 - 11:18
آيفون 15

يترقب عشاق الهواتف الذكية التابعة لشركة آبل موعد طرح الإصدار الجديد آيفون 15 الذي تشير المصادر الأخيرة أنه قد يكون يوم 15 سبتمبر المقبل.

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هل يلحق آيفون 15 بترند اللون الوردي لـ "فيلم باربي"؟

بحسب عدد من المواقع التقنية فإن الإصدار الجديد سيأتي بعدة ألوان أبرزها الأخضر والأصفر، واللون الأسود القياسي "Midnight" واللون الأبيض "Starlight" و"Product Red".

كما أشارت المواقع أن من المتوقع أن يكون من ضمن الألوان القادمة وبالتزامن مع ترند فيلم باربي، لون وردي مميز.

ويرى عدد من الخبراء في المجال التكنولوجي، إن آيفون لم تلحق بالتريند بل سبقته، حيث ان الإعلان عن لون وردي للجهاز جاء قبل فترة من التريند العالمي وعرض فيلم باربي الشهير.

آيفون 15 بحواف رفيعة

وكشفت بعض التسريبات في وقت سابق، أن الهاتف الجديد سيأتي بشاشات عرض أمامية مع حواف رفيعة للغاية.

ومن المفترض أن تحتوي حماية الشاشة على حواف غير مرئية، إلى جانب فتحتات للجزيرة الدينماكية.

ومن الميزات الأخرى المتوقعة في الإصدار الجديد أن ياتي بتصميم بطارية مكدسة مما يسمح بسعة أكبر.

تسريبات تكشف أسعار آيفون 15:

لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن أسعار الإصدار الجديد، في المقابل نشرت بعض المواقع التقنية الموثوق بها قائمة للأسعار المتوقعة.

  • سعر آيفون 15 - سعة 256 جيجابايت        1000 دولار
    سعر ايفون 15-  سعة 512 جيجابايت     1250 دولار
    سعر أيفون 15 - سعة 1 تيرابايت            1500 دولار
    سعر أيفون 15 برو - سعة 256            1400 دولار
    سهر أيفون 15 برو - سعة 512            1600 دولار
    سعر آيفون 15 برو - سعة 1 تيرا            1950 دولار
    سعر آيفون 15 برو ماكس - سعة 512    2100 دولار
    سعر ايفون 15 برو ماكس - سعة 1 تيرا    2350 دولار

 

 

 

كلمات دالة:آيفون 15

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