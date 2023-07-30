الكشف عن ارتفاع أسعار آيفون 15 .. تعرف على القيمة

كشف تقرير جديد خاص بـ مجموعة باركليز المالية حول الزيادات المنتظرة لهواتف آيفون، عن توقع ارتفاع أسعار هواتف آيفون 15 مقارنة بأسعار هواتف أيفون 14.

ارتفاع أسعار هواتف آيفون 15

وقال السيد تيم لونج وهو واحد من محللي مجموعة باركليز بان الزيادة ستتراوح ما بين 100 إلى 200 دولار أمريكي على الهواتف الذكية.

وكشف التقرير بإن الزيادة لن تشمل الإصدارات الأساسية من آيفون 15 أو 15 بلس، حيث من المفترض أن تبقى أسعارها كما هي.

وبحسب التقرير الأخير فمن المفترض أن يصل سعر هاتف أيفون الأساسي إلى 800 دولار أمريكي، بينما يصل سعر اصدار بلس إلى 900 دولار أمريكي.

أما إصدار برو سيصل سعره إلى 1100 دولار أمريكي، في حين من المفرر ان يبدأ سعر إصدار “برو ماكس” من 1200 أو 1300 دولار أمريكي.

والجدير بالذكر أن هواتف أيفون 14 برو تباع بزيادة تصل إلى 300 يوريو عن سعرها في الولايات المتجدة، اما آيفون 14 برو ماكس بزيادة تصل إلى يورو.

يٌشار إلى ان سوق الهواتف الذكية يشهد تراجعًا ملحوظًا عالميًا، وتخطط شركة آبل ل، زيادة العائدات من هواتف أيفون لتعويض الخسائر.

وتعمل شركات الهواتف المختلفة على تعويض تراجع المبيعات بعدة طرق من خلال العمل على اصدارات راقية وتمتلك ميزات جديدة، وهواتف قابلة للطي، حيث تلقى هذه الهواتف شعبية أكبر بين المستهلكين.