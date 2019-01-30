فيديو: ما هي أهم التسريبات عن الهواتف الذكية؟!

الهواتف الذكية

كثرت في الفترة الأخيرة، التسريبات بشأن الهواتف الذكية، التي ستطرح خلال الأسابيع المقبلة.

ويتحدث هذا التقرير عن الهواتف الذكية المقبلة، لكل من سامسونغ وهواوي ونوكيا، بحسب موقع “سكاي نيوز”.

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