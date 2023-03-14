أبرز تطبيقات الطعام - التوصيل والوصفات

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان 2023 حيث من المتوقع أن يكون أولى أيام الشهر الفضيل فلكيًا يوم 23 مارس المقبل، ويحرص الناس في هذا الشهر بالتعرف على وجبات طعام جديدة، وتعلم بعض الوجبات الصحية.

كما يكثر الاهتمام بطلبات الطعام الخارجية خاصة في فترة ما بعد الإفطار والسحور، بالإضافة لطلبات الحلويات والعصائر، وفي هذا المقال نقدم لكم أفضل التطبيقات لتوصيل الطعام، وتطبيقات عامة لمحبي الطعام.

أبرز تطبيقات الطعام

تطبيقات توصيل الطعام

بلجأ الكثير من الأشخاص لطلب الطعام من الخارج خاصة لوجبة السحور، أو في حالات معينة للضروة عند الإفطار، وقد يصبح هناك الكثير من الضغط على طلبات الطعام في الشهر الفضيل، لذلك نستعرض لكم قائمة أفضل تطبيقات توصيل الطعام:



HungerStation

يعتبر التطبيق الأبرز والأفضل في السعودية، ويعتبر هذا التطبيق من أشهر المنصات الخاصة بتوصيل الطعام نظرًا لعمل أكثر من 10 آلاف شخص في أكثر من 80 مدينة.

ولا يعتمد هذا التطبيق على خدمة ايصال الطعام فقط، بل يوفر خدمات مثل إيصال مواد البقالة، والادوية، ويوفر خاصية الدفع على الإنترنت او نقدًا عند الاستلام.



Talabat

يتوفر هذا التطبيق في عدد كبير من الدول العربية وهي الكويت واالسعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان وقطر والأردن ومصر والعراق.

ويتواجد في التطبيق أشهر المطاعم العربية، مع توفير الكثير من الميزات وخاصية الدفع عبر الانترنت او نقدًا، كما يقدم التطبيق الأشهر عربيًا عدد من العروض بين فترة وأخرى.

Zomato:

يتميز هذا التطبيق بتقديم آراء الناس حول المطاعم وقائمة الطعام، ويقدم التطبيق قوائم الطعام في أشهر المطاعم والتعليقات عليها، بهدف خدمة المستخدم من اجل اختيار المطعم الأفضل للزيارة او طلب الطعام.

كما يوفر التطبيق خريطة المكان الخاصة بالمطعم لمساعدة المستخدم للوصول إليه بكل بسهولة.

تطبيقات تعليم وصفات طعام جديدة

يهتم الكثير من الأشخاص في شهر رمضان بتعلم وصفات جديدة، من اجل التنوع، وبعيدًا عن برامج وكتب الطبخ، ومع تطول التكنولوجيا بات هناك عدد من التطبيقات التي تساعد في تقديم الوصفات.

Cookbook Recipes

يقدم هذا التطبيق الكثير من الوصفات الجديدة والسهلة والمنوعة ما بين السلطات والمقبلات والماكولات الرئيسية، بالإضافة إلى الحلويات، ويقدم التطبيق طريقة عمل الطبق مع الصور وخطوة بخطوة.

How to Bake

يمكن للمستخدم في هذا التطبيق تعلم أطباق جديدة بكل يسر وسهولة، حيث يقدم العديد من الوصفات من خلال الصور والفيديوهات، ومن أبرز ميزاته أنه يمكن فتحه دون الاتصال بالانترنت.

SuperFood

يتخصص هذا التطبيق بالوصفات الصحية، حيث يحرص الكثير من الأشخاص الحفاظ على رشاقتهم وعدم زيادة وزنهم في الشهر الفضيل.

ويوفر هذا التطبيق وصفات صحية، ومعلومات التغذية الصحيحة، كما يساعد المستخدم بالاحتفاظ بالمذكرات الغذائية وتتبع السعرات الحرارية بشكل يومي واسبوعي.



