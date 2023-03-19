أبرز تطبيقات الطعام الحلال يمكن لكل مسلم في الدول الأوروبية الاستفادة منها

يعاني عدد من المسلمين المقيمين خارج الدول الإسلامية والعربية سواء بهدف الدراسة او العمل، من مشاكل "الأكل الحلال"، ومع اقتراب شهر رمضان المبارك الذي تفصلنا أيام قليلة عنه تزيد صعوبة الأمر عليهم نظرًا لاهتما البعض في الحصول على الطعام خلال فترة المغرب.

ومع التطور التكنولوجي والإنترنت، أصبح اندماج الديانات والثقافات، أمرًا شائعًا، حيث باتت العديد من المطاعم العالمية والماركات تحرص على توفير خيارات كبيرة للمسلمين من بينها تضمين خيار الطعام الحلال عبر عدد من التطبيقات العالمية.

وإلى جانب هذا الخيار، أصبح هناك تطبيقات كثيرة توفر الطعام الحلال للمسلمين في مختلف الدول العالمية.

أبرز تطبيقات الطعام الحلال:

ZABIHAH

مقره في الولايات المتحدة الأمريكية، ويقوم هذا التطبيق بجمع جميع بيانات المطاعم والمولات والبقالات التي توفر أطعمة حلال للمسلمين.

وتأسس هذا التطبيق في عام 1998 على يد شهيد امان الله، وهي رائدة في مجال الأسواق والمساجد والمطاعم الحلال.

ويوفر هذا التطبيق العديد من الميزات أبرزها مراجعات الجمهور، وساعات العمل والأسعار، بالإضافة إلى تقييمات الاماكن.

Halal Spot

يساعد هذا التطبيق الذي يتوفر في المملكة المتحدة المستخدم في العثور على المطاعم والمقاهي الحلال، كما يمكن للمستخدم مشاركة تجربته وتفاصيلها عبر التطبيق للاستفادة منها.

Halal Advisor

هذا التطبيق من تأسيس علاء الدين مخللاتي، الذي فكر في انشاء هذا التطبيق من أجل خدمة المسلمين في أستراليا وذلك بسبب نمو اعداد المسلمين هناك بشكل كلبير.

وتحدث علاء الدين في مقابلة سابقة له عن معاناته كمسلم من أجل الحصول على الطعام الحلال، وقال: "احاول دائمًا العثور على الطعام الحلال عندما اكون خارج المنزل ومع أصدقائي، يساعد هذا التطبيق كل مسلم في العثور على الطعام الحلال".

ويضم التطبيق أكثر من 2000 مطعم حلال، وهو الأول في أستراليا حيث يوجد به الكثير من الخيارات.



Scan Halal

يعتبر هذا التطبيق من أكثر التطبيقات التي تساعد المسلسل في الدول الأوروبية، وتقوم فكرته على مسح الكود عن أي منتج في محلات البقالة، لمعرفة ما إذا كان يضم مواد حرام ضمنه.

وفي حال تم الكشف على أن المنتج به مواد حرام، يوفر هذا التطبيق إمكانية تقديم جميع المنتجات الذي تشبه المنتج الذي تم مسح الكود له لكنها حلال.

Crave Halal

يحرص العاملون في هذا التطبيق على الاتصال بكل مطعم من اجل التحقق من الأكل الحلال، ومن المتوقع ان يزداد عدد المستخدمين في التطبيق.



