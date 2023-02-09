شهد العام الماضي 2022 إطلاق عدد كبير من علامات تجارية مميزة طرازات جديدة من السيارات الفخمة، ويتوقع ان تتصل هذه الطرازات الجديدة إلى الأسواق العربية في عام 2023.

أبرز طرازات السيارات الجديدة التي ستتوفر في السوق العربية خلال 2023:

سيارة لوسيد أير

يترقب المستهلك في الوطن العربي وصول سيارة لوسيد ايد الفاخرة جدًا، والتي تتمتع بقدرات عالية، حيث ستتوفر بفئتين، الأولى هي بيرفورمانس برقم اداء مميز بقوة 1111 حصانًا.

ويبلغ مدى السير لهذه الفئة 720 كلم، ومن الممكن ان تكون هذه الفئة منافسة فوية لسيارة تسيلا S بلايد، بسبب إمكانية القيام بمناورة التسارع من 1 إلى 100 كلم / س في 2.5 ثانية.

وتتيح الفئة الثانية / رينج بمدى سير يتجاوز الـ 800 كلم، بقوة 933 حصانًا.

سيارة فولكس فاغن أي دي 4



تتواجد هذه السيارة في السوق العربي منذ سنوات ويمكن رؤيتها في الشارع، لكن ما لا يعلمه البعض انها موجودة بشكل غير رسمي، ومن المفرر أن تتوفر السيارة رسميًا من قبل وكلاء فولكس فاغن في الشرق الأوسط، وبالتالي ستصبح متوافرة بشكل أكبر وأسهل.

سيارة فيراري بيورسانغوي

طراز بيورساتغوي القادم هي سيارة رائعة بكل المقاييس وينتظر المستهلك العربي وصولها إلى الشرق الأوسط بفارغ الصبر، ويتميز التصميم الخارجي لهذا الطراز بالمصابيح الأمامية شبه الخفية وتأتي بتصميم إضاءة LED رفيع مع خط أسود.

وتبرز الجهة الجانبية من هذا الطراز تصميم المقدمة الذي يمنحها شكل فئة حران تورير المرتفعة عن السطح.

يتمتع طراز بيورسانغوي بمحرك 12 اسطوانة وسعة 5 ليتر، نيوتن متر من عزم الدوران، قوة 715 حصانًا، وتتميز من علبة تروس ثنائية القابض مكونة من 8 نسب.

ويمكن إنجاز مناورة الانطلاق في هذه الفئة من 0 كم /س خلال 3.3 ثوانٍ قبل أن تصل إلى سرعة قصوى تبلغ 307 كم /س.

سيارة بي أم دبليو أم 2

يعيد هذا الطراءإحياء اسطورة الصانع البافاري الشبابية، بسبب خطوطها الخارجية وأبعادها المتناسقة، وتتميز بمرك يتألف من 6 أسطوانات سعة 3.0 ليتر مع شاحن هواء مزدوج يولد قوة 453 حصانًا.



سيارة جي أم سي هامر

تتميزة هذه السيارة الكهربائية بوجود 3 محركات بقوة الف حصان، وتنطلق هذه الشاحنة من صفر إلى 100 كلم في الساعة، وتمتلك ميزات قاسية مثل نظام سوبر كروز المُساعد للسائق والسلامة النشطة.

وتتميز هذه الشاحنة التي يترقبها المستهلك العربي خاصة الخليجي، بـ نظام التوجيه والتحرك بالعجلات الأربع المعروفة باسم سير السلطعون.

