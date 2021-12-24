أبرز محطات أسواق العملات الرقمية في 2021

شهد سوق العملات الرقمية الكثير من الأحداث المثيرة للاهتمام في عام 2021. وقد اتخذ القطاع، الذي تتقلب فيه الأسعار بقدر ما هو يثير الاهتمام، تطورات سريعة نحو التمويل العالمي التقليدي.

بينما كنا نستمتع بجميع الإنجازات الرئيسية لهذا العام، فإن أعظم شيء هو حقيقة أن وسائل الإعلام الآن يجب أن تستخدم مصطلح "العملات النقدية" للإشارة إلى العملات الصادرة عن الحكومة مقارنة بالعملات الرقمية.

من حفلات تغريدات إيلون ماسك التي كادت أن تحطم الأسواق في مناسبات عديدة، وقبول تيسلا للبيتكوين ومن ثم العدول عن ذلك، إلى اعتماد السلفادور للبيتكوين كعملة قانونية ، كان عام 2021 هو العام الذي شهد اهتمامًا متزايدًا باستخدام جوجل للبحث عن كيفية شراء البيتكوين أكثر من البحث عن شراء الأسهم! لقد تطور العالم من حيث تبني العملة الرقمية، وكان لكل متداول لحظات من النجاح المذهل ونصيب من الأخطاء بسبب التهور، لذلك إليك أحداث 2021 الرئيسية التي حركت السوق وأدهشتنا جميعاً:

1. إصدار الصين لعملة الرقمية مركزية



تصدرت الصين عناوين الأخبار من خلال أن تصبح أول اقتصاد ضخم يصدر عملة رقمية حكومية. يعتقد أن العملة التي طورها البنك المركزي الصيني قادرة على التأثير على الاقتصاد العالمي وتخفيف تداعيات جائحة كورونا في الصين.

وفقًا لتقرير صادر عن بنك التسويات الدولية (BIS)، فإن 80 في المائة من البنوك المركزية الآن إما تستكشف أو تشارك في البحث أو التجريب أو تطوير العملات الرقمية للبنوك المركزية. على سبيل المثال، أطلقت السويد كرونا إلكترونية بشكل تجريبي.

ليس ذلك فحسب، بل إن المستهلكين على مستوى العالم يتزايد تقبلهم بشكل كبير للعملات الصادرة عن الحكومات.

أظهرت دراسة أجرتها شركة Guardtime الأوروبية الرائدة في مجال التكنولوجيا العميقة أنه ``عبر 10 دول بما في ذلك الاقتصادات الأوروبية والآسيوية الرئيسية بالإضافة إلى الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة ، وجدت أن 64٪ من البالغين من المرجح أن يستخدموا عملة رقمية أطلقها البنك المركزي لبلدهم '.

2. البيتكوين يصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند 65 ألف دولار



اكتسبت BTC مزيدًا من القبول من قبل الشركات وزيادة الطلب من المستثمرين المؤسسيين التقليديين، فقد تجاوزت 60 ألف دولار لترتفع بنسبة 97.78 ٪ مقارنة بسعرها العام الماضي. يمكن أن يُعزى ذلك إلى العديد من العوامل بما في ذلك قبول تيسلا لأول عملة رقمية حقيقية كطريقة للدفع بالإضافة إلى شرائها ما قيمته 1.5 مليار دولار من BTC بالإضافة إلى الاكتتاب العام ل كوين بيس أكبر منصة تداول للعملات الرقمية في الولايات المتحدة. قد تصل أرباح كوين بيس إلى ما يزيد قليلاً عن 100 مليار دولار، وهذا من شأنه أن يجعلها أكبر اكتتاب عام تقني في الولايات المتحدة على الإطلاق بعد اكتتاب فيسبوك.

أيضًا، تلقت BTC مؤخرًا دعمًا كبيرًا من قبل السلفادور وباراغواي التي تقبلان البيتكوين كعملة قانونية.

3.تيسلا تقبل مدفوعات العملات الرقمية

بعد كشف إيلون ماسك أن شركة الصواريخ الخاصة به، SpaceX، تمتلك عملة البيتكوين وليس لديها خطط لبيع أي منها، أعلنت شركته الأخرى للسيارات الكهربائية، تيسلا ، عن قبول البيتكوين كوسيلة للدفع.

بعد ذلك توقفت الشركة فجأة مشيرة إلى مخاوف بشأن استهلاك البيتكوين للطاقة.

في الآونة الأخيرة، بدأت تيسلا في السماح بشراء بعض سلعها باستخدام عملة ماسك المفضلة وهي الدوج كوين.

4.السلفادور تعتمد البيتكوين كعملة قانونية ثم تبني مدينة للبيتكوين



أعلنت الدولة التي دخلت التاريخ عبر كوها أول دولة على الإطلاق تتبنى البيتكوين كعملة قانونية عن افتتاح مدينة "بيتكوين" جديدة ممولة بالكامل مبدئيًا بسندات البيتكوين بقيمة 1 مليار دولار بدون ضرائب.

5. بيتكوين تقوم بتحديث تابروت

جلب تحديث تابروت ميزات تعمل على تحسين خصوصية الشبكة وقابلية التوسع والأمان على شبكة البيتكوين. أيضًا، فقد فتح الباب أمام العقود الذكية التي ستعمل على إقصاء أي وسيط في معاملات البيتكوين.

6. الـNFTs تزدهر وتتصدر عناوين الصحف في كل مكان

بينما يبدو أن هوس الرموز غير القابلة للاستبدال أو NFT أصبح بعيدًا عن السيطرة حيث أن الجميع يريد أن يكون جزءاً منها. رأينا بعض هذه الـ NFTs يباع بملايين الدولارات ورأينا أسماء كبيرة مثل مجلة Playboy وبرشلونة وحتى ميلينا ترمب من بين العديد من المشاهير والعلامات التجارية الأخرى يصدرون مجموعة جديدة من NFT خاصة بهم!

كما انبهرنا جميعاً عندما رأينا جاك دورسي مدير تويتر التنفيذي آنذاك يبيع NFT لأول تغريدة على الإطلاق مقابل 2.9 مليون دولار. والبارحة تم بيع الرسالة النصية الأولى في التاريخ (3 ديسمبر 1992) على أنها NFT من قبل فودافون في مزاد بمبلغ 121000 دولار!

كما قد يعمل عمالقة التكنولوجيا، مثل ريديت وتيكتوك إلى إطلاق منصة NFT الخاصة بهم، بينما يفكر المنافسون الآخرون على وسائل التواصل الاجتماعي ، بما في ذلك تويتر وفيسبوك في دعم NFTs فقط.