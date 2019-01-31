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ما هي أبرز 10 توقعات لإنترنت الأشياء سوف تحدث فرقًا في 2019؟!

ما هي أبرز 10 توقعات لإنترنت الأشياء سوف تحدث فرقًا في 2019؟!
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