أبرز 4 ميزات أطلقها تطبيق واتساب خلال الفترة الماضية

أطلق تطبيق المحادثات الأشهر ميزات جديدة في الأشهر الأخيرة، وكشف التطبيق عن هذه الميزات تباعًا في الفترة الماضية.

في هذا المقال نستعرض أبرز 4 ميزات أطلقها التطبيق الأشهر في الفترة الأخيرة:

1. واتساب وميزة استخدام التطبيق على الكمبيوتر بدون انترنت على الهاتف الذكي

كشف التطبيق عن إمكانية استخدام ما يقارب 4 أجهزة وربطها في جهاز تلفون واحد، وتعتبر ميزة ربط التطبيق بالكمبيوتر دون الحاجة إلى الانترنت في الهاتف إضافة مميزة للتطبيق.

ويمكن للمستخدم استخدام التطبيق على جهاز الكمبيوتر لمدة تصل إلى 14 يومًا بعد انقطاع الانترنت على الهاتف الذكي.

2. واتساب يطلق ميزة إخفاء حالة آخر ظهور

طرح تطبيق الرسائل الأشهر ميزة مهمة جديدة في وقت سابق وهي امكانية المستخدم إخفاء حالة آخر ظهور عن الأشخاص الذين لم يجري معهم أي دردشة سابقًا، وبذلك لا يمكن لأي شخص لا يعرفه المستخدم أن يعرف موعد آخر ظهور له.

3. واتساب وميزة "إخفاء الرسائل"

أطلق تطبيق واتساب قبل مدة ميزة جديدة وهي إخفاء الرسائل بعد فترة محددة مثل 24 ساعة أو 7 ايام او 90 يومًا، وستختفي هذه الدردشات بعد الفترة التي اختارها المستخدم تلقائيًا.

4. واتساب يطلق خاصية عرض صورة للعرض مرة واحدة

كان التطبيق قد أطلق في شهر أغسطس الماضي خاصية تمكن المستخدم من عرض الصور والفيديوهات لمرة واحدة فقط، حيث أن الصور والفيديوهات ستختفي لاحقًا بعد فترة من مشاهدتها في المحادثة.

وعلى المستخدم أن يختار خاصية صورة للعرض مرة واحدة، وأن يرسل صورة لا يريد ان تبقى في المحادثة، وفور أن يشاهد الطرف الثاني الصورة فإنها تلتغي بشكل تلقائي.

ومن مميزات هذه الخاصية "صورة للعرض مرة واحدة":