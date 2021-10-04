تيليجرام البديل... بعد تعطل فيسبوك وانستغرام وواتساب

بعد التعطل المفاجئ والغامض الذي ضرب شركة فيسبوك و منصاتها المتمثلة في انستغرام وواتساب، قد يلجأ المستخدمون إلى تطبيقات أخرى لإبقاء التواصل وقد يعود التعطل المفاجئ لشركة فيسبوك و منصاتها انستغرام وواتساب بالأثر الإيجابي على هذه التطبيقات من ناحية عدد المستخدمين والأرباح ومن أهم هذه التطبيقات تيليجرام.

بعد تعطل فيسبوك وانستغرام وواتساب... تيليجرام قد يكون البديل

أعلن تطبيق تيليجرام في بيان له عن صعوبة استخدام التطبيق بعد انضمام أعداد كبيرة من المستخدمين له نتيجة تعطل فيسبوك و انستغرام وواتساب .

حيث يعد تيليجرام من تطبيقات التراسل الفورية والمجانية التي تمكن المستخدمين من إمكانية تبادل تبادل الرسائل بإمكانية تشفير عالية بما في ذلك الصور والفيديوهات والوثائق حيثُ يدعم كافّة الملفات، حيث يصل عدد مستخدمين تيليجرام أكثر من 500 مليون مستخدم.

