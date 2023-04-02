أبرز 8 برامج بودكاست بالعربي .. عليك الاستماع لها

مع تطور التكنولوجيا تطورت العديد من الأدوات التي تخدم المستخدم وتقدم له أسهل الطرق للحصول على المعلومة سواء "المرئيية أو السعمية".

وفي الفترة الأخيرة أصبح "البودكاست" من البرامج التي أصبحت رائجة بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وفي هذا المقال نقدم لكم برامج بودكاست العربية تقدم الكثير من الفوائد لمستمعيها.

أفضل 8 برامج بودكاست بالعربي:

بودكاست سوالف بيزنس

يقدم هذا البودكاست في كل حلقة موضوع شيق في عالم البزنس، حيث يتم استضافة صاحب مشروع، للحديث عن هذا المشروع وكيف بدأت فكرته، وسبب احتياره المجال، ليقدم كافة النصائح الممكنة لأي شخص يسعى للبدء بمشروعه الخاص.

بودكاست سارد

هذا البودكاست مخصص لمحبي الأدب والروايات، تمكن كل حلقة عشاق الأدب التعرف على أهم الأدباء والروائيين، كما يتناول في كل حلقة قصة او رواية عالمية أو عربية للحديث عنها بشكل شامل.

بودكاست فنجان

يعتبر واحد من أكثر منصات البودكات شهرة في الوطن العربي، يقدمه الشاب عبدالرحمن ابو مالح، ولا يختص هذا البودكاست بموضوع معين، حيث يعرض عدد من الحوارات العميقة بأسلوب ممتع، في عدد من المجالات المختلفة، من بينها الدين والعلاقات والصحة النفسية والتاريخ.

بودكاست أخضر

هي منصة سعودية تتراوح مدة حلقاته من 15 - 20 دقيقة فقط، ويتناول مواضيع تثقيفية حول النمو الشخصي والمهني، ويتم مناقشة أفكار أهم الكتب العالمية والعربية بشكل مختصر وممتع.

بودكاست دروس

يقدم هذه المنصة أحمد أبو زيد، ويحاور من خلاله عدد من الشخصيات الناجمة في مجالات مختلفة، وبالرغم من عدد حلقاته القليلة، إلا أنه تمكن من مساعدة آلاف المستمعين بسبب المواضيع التي يطرحها.

بودكاست خمسة بيزنس

بودكاست مصري، يقدمة يوسف العقاري، ويقدم من خلاله نصائح لرواد الأعمال والفريلانسرز من أجل تطوير عملهم، وعدد من النصائح في التسويق الإلكتروني والعمل الحر.

بودكاست طعمية في الغربة

تقوم فكرة البرنامج الذي يقدمه الشاب المصري عبدالرحمن عمرو على محاورة مصريين يعيشون في الغربة، للتعرف أكثر على حياتهم خارج بلدهم مصر، وتجاربهم وكيفية قضاء وقتهم في الغربة.

بودكاست علمي جدًا

ينتقل مقدم البرنامج احمد سمير في كل حلقة برحلة ضمن مجالات مختلفة، ما بين الأدب والفلسفة والفن والعلم، بقالب خفيف الظل، حيث يصل معلومات مفيدة وممتعة في نفس الوقت.



