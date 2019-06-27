"أبل" تطلق نسخة تجريبية من iOS 13 لجميع مستخدمي آيفون

منشور 27 حزيران / يونيو 2019 - 09:04
شركة "أبل"
شركة "أبل"
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الشيء المميز في هذه النسخة هو أنها أول نسخة تجريبية من iOS تكون متاحة لجميع مستخدمي "آيفون" وليس للمطورين فقط

أعلنت شركة "أبل" عن إطلاقها نسخة تجريبية عامة لنظام iOS 13، بميزات جديدة ترضي أذواق مستخدمي أجهزة "آيفون".

والشيء المميز في هذه النسخة هو أنها أول نسخة تجريبية من iOS تكون متاحة لجميع مستخدمي "آيفون" وليس للمطورين فقط، وأن تحميلها لا يحتاج إلى حساب مطور أو دفع أية نقود كما جرت العادة مع انظمة iOS التجريبية السابقة.

وللحصول على هذه النسخة يمكن لحامل أو مالك "آيفون" التوجه إلى موقع النسخ التجريبية لـ "آبل" على الإنترنت وتحميل ملف الإعدادات في هاتفه والذي سيطلب بدوره من الهاتف بتحميل النسخة وتثبيتها.

وينصح خبراء التقنية مالكي الهواتف الذكية بتحميل هذه النسخة على هاتف احتياطي غير هاتفهم الأساسي، كونها قد تحتوي على أخطاء برمجية لم يتم الكشف عنها بعد أو إصلاحها من قبل "أبل".

وستتيح هذه النسخة من iOS العديد من الميزات الجديدة للمستخدم، كميزة "الوضع المعتم"، وميزة التحكم بالأيقونات على شاشة العرض بالشكل الذي يناسبه، وستساعده على عرض اختصارات إضافية على الشاشة، وتغير من شكل عرض بعض الأيقونات والإشعارات على شاشات "آيفون.

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Via SyndiGate.info


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