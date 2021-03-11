أبل تعتزم استثمار أكثر من مليار يورو في ألمانيا

تعتزم شركة «أبل» الأميركية العملاقة لإنتاج الإلكترونيات وبرامج الحاسوب استثمار أكثر من مليار يورو (1.19 مليار دولار) في ألمانيا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وخاصة في ولاية بافاريا.

وأعلنت الشركة المصنعة لـ«آي فون» أمس الأربعاء، أنه سيتم توسيع أقسام البحث والتطوير الحالية في مدينة ميونيخ الألمانية لتصبح مركز «أبل» الأوروبي لتصميم الرقائق. وفي صيف عام 2019 استحوذت «أبل» على قسم المودم الخلوي لشركة «إنتل» العملاقة لإنتاج الرقائق في مدينة نابرن الألمانية، ونما القسم منذ ذلك الحين ليصبح أكبر مركز تطوير لشركة «أبل» في أوروبا.

ووفقا للشركة، يعمل هناك الآن ما يقرب من 1500 مهندس من 40 دولة في مجالات تصميم إدارة الطاقة ومعالجات التطبيقات والتقنيات اللاسلكية ومجالات أخرى. ويبلغ إجمالي عدد الموظفين لدى أبل في ألمانيا حوالي 4 آلاف موظف.

واعتادت شركة أبل شراء الرقائق من شركات مصنعة مثل «كوالكوم» و«إنتل» لمنتجاتها مثل «آي فون» و«آي باد» و«ماك». وتتبع الشركة الأميركية خطة رئيسية منذ عدة سنوات لتقوم بنفسها بتصميم أهم أشباه الموصلات.

وأكدت الشركة أن فرق المطورين في بافاريا قدموا مساهمة في إنتاج رقائق من تصميم أبل، والتي ضمنت «أداء رائدا في الصناعة» وتشغيلا قويا وكفاءة عالية.

وبحسب بيانات الشركة فإن التوسعة في موقع ميونيخ، إلى جانب الاستثمارات الإضافية في البحث والتطوير، ستصل إلى أكثر من مليار يورو (1.19 مليار دولار) في السنوات الثلاث المقبلة وحدها.

وبالإضافة إلى مختبر التطوير في نابرن تعمل أبل على توسيع موقعها الذي تبلغ مساحته 30 ألف متر مربع في حي كارلشتراسه وسط مدينة ميونيخ.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، تيم كوك، إنه متحمس لرؤية ما ستكتشفه الفرق الهندسية في ميونيخ، من بحث إمكانيات جديدة في تكنولوجيا الجيل الخامس وصولا إلى جيل جديد من التقنيات التي من شأنها أن تتيح المزيد من الأداء والسرعة والاتصال. وأضاف كوك: «ميونيخ موطن لأبل منذ أربعة عقود، ونحن ممتنون للمدينة وألمانيا على ما أنجزناه معا ونتطلع إلى الطريق الذي ينتظرنا».