أبل ستجلب المزيد من ميزات “iOS” إلى حواسيب الماك

منشور 22 نيسان / أبريل 2019 - 09:32
تخطط الشركة لتقديم ميزة Siri Shortcuts – ومن المحتمل أن يكون تطبيق Shortcuts نفسه – إلى حواسيب الماك مع تحديث نظام macOS 10.15
تخطط الشركة لتقديم ميزة Siri Shortcuts – ومن المحتمل أن يكون تطبيق Shortcuts نفسه – إلى حواسيب الماك مع تحديث نظام macOS 10.15
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من المتوقع أن يتمكن المطورين هذا العام من البدء في جلب تطبيقات الآيفون والآيباد الخاصة بهم إلى أجهزة حواسيب الماك

وفقًا لتقرير جديد من 9to5Mac، فإن شركة أبل تخطط لجلب المزيد من ميزات “iOS” إلى حواسيب الماك.

حيث تخطط الشركة لتقديم ميزة Siri Shortcuts – ومن المحتمل أن يكون تطبيق Shortcuts نفسه – إلى حواسيب الماك مع تحديث نظام macOS 10.15.

وفي مؤتمر المطورين، ستكشف الشركة رسمياً عن إصداراتها الرئيسية التالية من أنظمة iOS و macOS وتحديثات البرامج الأخرى.

تتيح الاختصارات للمستخدمين إنشاء أوامر المساعد الصوتي Siri المخصصة التي تؤدي إلى اتخاذ إجراءات داخل تطبيق معين.

ويمكن ربط هذه الإجراءات ببعضها البعض – ويمكن أن يشتمل كل اختصار على تطبيقات متعددة – مما يجعل الميزة أداة مفضلة لبعض المستخدمين.

وبحسب التقرير فقد أصبح من الواضح أن شركة آبل ستجلب تلك القدرات ذاتها إلى نظام macOS، ويلاحظ التقرير أن الاختصارات ستعمل فقط مع ما يسمى بتطبيقات Marzipan، وهي التطبيقات التي نقلتها آبل من iOS إلى Mac مثل Home و Apple News و Voice Memos.

ويشاع أن الشركة لديها خطط أكثر، ومن المتوقع أن يتمكن المطورين هذا العام من البدء في جلب تطبيقات الآيفون والآيباد الخاصة بهم إلى أجهزة حواسيب الماك.

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Via SyndiGate.info


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