"أبوظبي العالمي" يحصد جائزة أفضل مركز مالي دولي

حصد سوق أبوظبي العالمي جائزة «أفضل مركز مالي دولي 2019» في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك خلال حفل توزيع جوائز مجلة «كابيتال فاينانس إنترناشيونال» ومقرها لندن.

وتأتي هذه الجائزة تقديراً لدور سوق أبوظبي العالمي في الارتقاء بأسواق رأس المال والنظم الحيوية المالية عبر أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتعكس هذه الجائزة النمو الملحوظ الذي حققه سوق أبوظبي العالمي، ونظامه التشريعي التقدمي، والمبادرات المبتكرة في جميع سلطاته الثلاث، سلطة تنظيم الخدمات المالية، وسلطة التسجيل، ومحاكم سوق أبوظبي العالمي، باعتبارها من الإنجازات الاستثنائية للمركز المالي الدولي، وثمنت لجنة تحكيم الجائزة رؤية سوق أبوظبي العالمي الشاملة وجهوده في تحويل أسواق رأس المال بمبادرات مدفوعة بالسوق والابتكارات المالية.

وتتضمن المميزات الاستثنائية لسوق أبوظبي العالمي على سبيل المثال لا الحصر، «الإطار التنظيمي الأفضل من نوعه والابتكار وبيئة العمل الآمنة»، و«النظام التشريعي التقدمي لمحاكم سوق أبوظبي العالمي»، و«العمليات البسيطة والفعالة لتسجيل الأعمال إلكترونياً»، فضلاً عن الموقع الاستراتيجي للسوق باعتباره بوابة لأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى.

وقال معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «ينطوي هذا الإنجاز على تضافر كافة الجهود المبذولة ودعم قيادتنا الرشيدة وشركائنا والمشاركين في القطاع، الأمر الذي أسهم في تمكين سوق أبوظبي العالمي من تأسيس ولاية قضائية تقدمية تدعم التحول الاقتصادي لإمارة أبوظبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسنواصل تركيزنا على خطتنا الواضحة بتعزيز السيولة وتسريع وتيرة الأعمال والابتكار وفق أعلى المعايير العالمية وأرقى الممارسات».

وأضاف: «نعرب عن خالص تقديرنا للجنة التحكيم في«كابيتال فاينانس إنترناشيونال» والمشاركين فيها على ثقتهم في السوق، نتطلع إلى توفير المزيد من الفرص للأنشطة المالية التي تتخذ أبوظبي مقراً لها على المساهمة في اقتصاد المنطقة ولتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي واستثماري مزدهر، من خلال سلطتنا التنظيمية المتينة وبيئتنا الحيوية المواتية وتعزيز روح الابتكار». وأثمر التزام سوق أبوظبي العالمي بخلق نظام بيئي مالي جيد التنظيم وموجه نحو العملاء، عن خلق نمو سريع وتعزيز ثقة المشاركين في القطاع.

ومنذ إنشائه في عام 2015، يحتضن سوق أبوظبي العالمي الآن نحو 1850 رخصة مسجلة و120 مؤسسة مالية، حيث يؤكد هؤلاء الشركاء الدوليون والإقليميون أن سوق أبوظبي العالمي يعد بمثابة المنصة المثالية للاستفادة من أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سريعة النمو.