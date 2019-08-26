أبوظبي تستضيف مهرجاناً مميزاً في رأس السنة

ليس من السابق لأوانه أبدًا وضع خطط لاحتفالات ليلة رأس السنة، ومن المقرر أن تشهد أبوظبي هذا العام مهرجانًا ترفيهيًا لاحتفالات دخول عام 2020.

ويقام الحدث -الذي يدعى Resolution- على مدار يومين ويبدأ بحفل ليلة رأس السنة يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر في دو أرينا بجزيرة ياس.

ووعدت شركة فلاش للحفلات الموسيقية عن حفلة Resolution by Night بمشاركة نجم عالمي حائز على عدد من الجوائز. وسيتم الافراج عن معلومات التذاكر قريبا. وفي غضون ذلك، يمكنك تسجيل اهتمامك مقدمًا على info.thinkflash.ae/resolution-nye.

ويعود النشاط يوم الأربعاء 1 يناير (عطلة عامة في الإمارات) مع يوم مليء بالأنشطة العائلية.

وسيتم افتتاح Du Arena من الساعة 2 مساءً وحتى 10 مساءً، حيث يستضيف مجموعة متنوعة من أماكن الجذب السياحي مثل Monster، وهي قلعة قابلة للنفخ طولها 300 متر مع أكثر من 40 عقبة، بما في ذلك شريحة بطول 18 مترًا، ويقول المنظمون إنها واحدة من الأكبر من نوعها في العالم، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.