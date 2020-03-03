أبوظبي تطلق "ويز إير" للطيران الاقتصادي

أعلنت شركة أبوظبي التنموية القابضة، أمس، إبرام اتفاق نهائي مع شركة الطيران «ويز إير» القابضة، لإطلاق شركة مشتركة جديدة للطيران الاقتصادي باسم «ويز إير أبوظبي»، والمقرر أن تبدأ عملياتها من مطار أبوظبي الدولي خلال خريف العام الجاري.

ويعد هذا الاتفاق علامة فارقة لإطلاق «ويز إير أبوظبي» كشركة إماراتية لرحلات الطيران الاقتصادي تتخذ من أبوظبي مقراً لها.

وتخطط الشركة الجديدة لبدء رحلاتها خلال النصف الثاني من العام الجاري، حيث ستجمع بين توفير رحلات طيران بتكلفة منخفضة والتجارب ذات الجودة العالية للمسافرين على متن رحلاتها، والتي ستنطلق إلى مجموعة واسعة من الوجهات في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

ويسهم الاتفاق في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد واستقطاب المزيد من الزوار إلى أبوظبي، ومن المقرر أن تبدأ الشركة خلال الأشهر المقبلة في عملية التوظيف، وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع برنامج المسرعات التنموية «غداً 21» الذي يعمل على دفع مسيرة تنمية أبوظبي إلى آفاق جديدة، من خلال الاستثمار في الأعمال والابتكار والمجتمع.

وبموجب الاتفاق المبرم بين الطرفين، بدأ فريق التطوير بالشركة أعمالها المبدئية والتي تضمنت العمل مع الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات، لاستصدار «شهادة مشغل جوي» و«ترخيص التشغيل» لعمليات الشركة.

وتعمل الشركة الجديدة على تأسيس وجهات في أسواق تمتلك فيها Wizz Air حالياً عمليات ذات إمكانيات نمو عالية، وبالتحديد في وسط وشرق وغرب أوروبا.

وقال محمد حسن السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي التنموية القابضة: «يحظى قطاع السياحة بأولوية كبيرة ضمن استراتيجية أبوظبي. وفي هذا الإطار، رصدت حكومة أبوظبي الاستثمارات اللازمة لتعزيز هذا القطاع، والتي لن تقتصر على دعم مطاراتنا فحسب، بل تشمل أيضاً تطوير البنية التحتية السياحية مثل الفنادق والمنتجعات والمعالم الثقافية الممتدة في مختلف أنحاء الإمارة».

وأشار إلى أن العام الماضي شهد تحقيق رقم قياسي، من حيث عدد الزائرين، بلغ 11.35 مليون زائر إلى أبوظبي، ويرجع الفضل في ذلك إلى توافر وسائل الترابط التي تسهل تنقل الزائرين بين مختلف مناطق الإمارة وبتكاليف تناسب مختلف الفئات.

وأضاف: «إن شراكتنا مع Wizz Air وغيرها من المؤسسات الرائدة، تمكننا من المساهمة بتعزيز القدرات التنافسية المتميزة التي تحظى بها أبوظبي، كوجهة إقليمية وعالمية للسائحين الذين يقصدون الإمارة للترفيه والأعمال، على حد سواء».

ومن جهته، قال جوزيف فارادي، الرئيس التنفيذي لشركة Wizz Air Holdings Plc: «يشكل الإعلان عن التوقيع على الاتفاق النهائي مع شركة أبوظبي التنموية القابضة، إنجازاً مهماً لتدشين شركة طيران جديدة بأبوظبي، ويعكس التزامنا طويل الأمد بالمساهمة في إرساء نموذج أعمال عالي الكفاءة، على الصعيدين الاقتصادي والتشغيلي، ويتسم بأنه الأكثر استدامة من الناحية البيئية، بما يعزز مسيرة تطوير قطاع الطيران بالإمارة».

وأضاف: «تتسق رؤية Wizz Air مع الاستراتيجية التي تتبناها أبوظبي لتنويع اقتصادها، لاسيما أننا نستهدف تحفيز حركة الطيران وزيادة الطلب على الرحلات، بما سيدعم نهج أبوظبي لتنويع مواردها السياحية والاقتصادية.

وإننا نتطلع إلى الترحيب بالمسافرين على متن رحلات الشركة الناشئة، من خلال أسطول طائراتها الأقل إصداراً للانبعاثات الكربونية وفائق الكفاءة من حيث استهلاك الوقود».