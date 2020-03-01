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أثرياء العالم يتكبدون خسائر تصل إلى 444 مليار درهم في أسبوع

منشور 01 آذار / مارس 2020 - 07:52
تعرضت أسواق الأسهم العالمية لأكبر خسارة أسبوعية منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، ما يعادل فقدان 6 تريليونات دولار تقريباً من القيمة السوقية لكافة الشركات المقيدة
تراجعت ثروات أغنى 500 شخص حول العالم بإجمالي 444 مليار دولار في الأسبوع الماضي
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خسر أثرياء العالم أكثر من 440 مليار دولار في الأسبوع الماضي، مع الخسائر الحادة في الأسواق العالمية بسبب الذعر من انتشار فيروس كورونا

خسر أثرياء العالم أكثر من 440 مليار دولار في الأسبوع الماضي، مع الخسائر الحادة في الأسواق العالمية بسبب الذعر من انتشار فيروس كورونا.

وبحسب قائمة بلومبيرغ للمليارديرات، تراجعت ثروات أغنى 500 شخص حول العالم بإجمالي 444 مليار دولار في الأسبوع الماضي.

وتسبب الانتشار الواسع لفيروس كورونا في أكثر من 50 دولة مع رفع تقييم منظمة الصحة العالمية لخطر الفيروس إلى «خطير للغاية» في موجة ذعر في الأسواق.

وتعرضت أسواق الأسهم العالمية لأكبر خسارة أسبوعية منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، ما يعادل فقدان 6 تريليونات دولار تقريباً من القيمة السوقية لكافة الشركات المقيدة.

 

وتصدر الخسائر «جيف بيزوس» مؤسس شركة أمازون، بعد تراجع ثروته بنحو 11.9 مليار دولار لتسجل 116 مليار دولار.

 

بيل جيتس

 

 

بيرنارد أرنو

كما فقد «بيل جيتس» و«بيرنارد أرنو» اللذان يحلان في المرتبتين الثانية والثالثة في قائمة أثرياء العالم حوالي 10 و9.1 مليارات دولار.

 

إليون موسك

وارن بافيت

وجاء إليون موسك في المرتبة الرابعة في قائمة أكبر الخاسرين في الأسبوع الماضي بفقدان 9 مليارات دولار من ثروته، يليه وارن بافيت الذي خسر 8.8 مليارات دولار.

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Via SyndiGate.info


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