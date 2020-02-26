صور: افتتاح فندق “Chedi Kuda Villingili” مع أطول مسبح في جزر المالديف

في وقت لاحق من هذا العام، ستفتتح علامة الضيافة الفاخرة Chedi أول فندق لها في جزر المالديف الجميلة والبكر، مع The Chedi Kudavillingili.

يقع المنتجع في جزيرة مرجانية بعرض كيلومتر واحد تدعى Kudavillingili وسيضم 99 فيلا منها ​​36 فيلا فوق المياه.

تعاونت شركة GHM لإدارة Chedi مع فريق عالمي من الخبراء والمصممين لإنشاء ما يتوقع أن يكون عرضا فريدا آخر من قِبل الشركة.

ستتميز الملكية الجديدة بمزيج من الهندسة المعمارية المالديفية، والديكورات السنغافورية، والإضاءة من الولايات المتحدة.

وسيضم المنتجع حمام سباحة مركزي بطول 150 مترا.

لن يكون الوصول إلى المنتجع مشكلة كبيرة، لأنه على بعد 25 دقيقة فقط بالطائرة النفاثة من مطار مالي الدولي.

بخلاف الفيلات فوق المياه، ستطلق The Chedi أيضا منتج صح يحتوي على ثماني فيلات للمعالجة بالمياه.

سيتم منح الأولوية لخيارات تناول الطعام والخبرات، مع خطط مثل رحلات شروق الشمس، وركوب الأمواج، وبعثات صيد الأسماك، وبار، ومحطات الطهي الحية ومطعم لتناول الطعام طوال اليوم.

يحتفل الفندق بثلاثة عقود تقريبا من فخر GHM للضيافة، مع وجود العديد من المشاريع الأخرى قيد الإنشاء، بما في ذلك Chedi Mumbai و Chedi Khorfakkan و The Chedi Zhudong.



