أجهزة iPhone الثلاثة “iPhone 2020” ستدعم تقنية الجيل الخامس

يتوقع مينغ تشي كو محلل شركة آبل إطلاق ثلاثة أجهزة iPhone جديدة في عام 2020، وهو يقول أن الأجهزة الثلاثة ستدعم تقنية الجيل الخامس 5G، وتأتي التفاصيل من مذكرة مستثمرة حصلت عليها MacRumors، لذا فهي ليست مباشرة من Apple، لكن كو محلل ذو تقدير كبير.

وقد سبق أن قال في يونيو الماضي إن طرازين من طرازات iPhone الثلاثة المتوقعة سيكونان جاهزين لشبكة الجيل الخامس، لذا فإن هذا يعد تحديثا لهذه الملاحظة السابقة، وهناك بعض الأسباب الرئيسية للتحديث.

الأول مرتبط ببعض الأخبار الجديدة من Apple: لم يكتسب صانع iPhone مؤخرا سوى عمل مودم Intel، والذي حددته Karissa Bell من Mashable بالفعل كدعم رئيسي لأجهزة Apple الخلوية.

وتقول المذكرة الجديدة: “لدى Apple موارد أكثر لتطوير هاتف iPhone 5G بعد الاستحواذ على أعمال Intel baseband”.

وقال Kuo إن تضمين مودم Intel يعني أن لدى آبل الآن المزيد من الموارد لدعم 5G على المزيد من الإصدارات في وقت أقرب. كما ترى أن 5G ميزة مطلوبة، مع توقُّع وجود أجهزة أندرويد بقيمة 250 دولارا بحلول النصف الثاني من عام 2020 ستدعم شبكات 5G، فإن آبل بحاجة إلى المنافسة.

ويتوقع كو أيضا أن تقنية الجيل الخامس ستفيد النظام البيئي [الواقع المعزز] لشركة Apple، كما أنه يعتقد أن طرازات iPhone 5G ستدعم نطاقات mmWave و6 GHz، وسيسمح هذا لأجهزة iPhone بالتفاعل بشكل جيد مع أبراج خلايا 5G المُثبّتة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.