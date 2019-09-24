أجور العمالة المنزلية في السعودية ترتفع بنسبة 40% خلال الربع الثاني

ارتفعت قيمة أجور العمالة المنزلية في السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري 2019، إلى نحو 18.03 مليار ريال مقارنة بـ12.85 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة نموا 40.3 في المائة بما يعادل نحو 5.18 مليار ريال.

كما ارتفعت قيمة الأجور بنسبة 11 في المائة في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول 2019، إذ كانت تبلغ قيمتها حينها نحو 16.24 مليار ريال.

بحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات رسمية، يعود نمو أجور العمالة المنزلية على أساس سنوي إلى ارتفاع عددها مقارنة بنهاية الربع الثاني 2018، بنسبة 28.4 في المائة بما يعادل 688.07 ألف عامل، إلى 3.11 مليون عامل.

ذلك علاوة على ارتفاع أجور العمالة أصحاب مهن "الخدم وعمال تنظيف المنازل والسائقين"، إذ ارتفعت أجور "الخدم وعمال تنظيف المنازل" بنسبة 57.6 في المائة بما يعادل 2.9 مليار ريال إلى 7.94 مليار ريال في الربع الثاني 2019.

أما "السائقون" فارتفعت قيمة أجورهم بنسبة 34.2 في المائة بما يعادل 2.46 مليار ريال، إلى 9.66 مليار ريال في الربع الثاني 2019.

يبلغ متوسط الأجر الشهري للعمالة المنزلية 1933 ريالا "1688 ريالا للإناث و2095 ريالا للذكور"، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي بـ1769 ريالا "1575 ريالا للإناث و1924 ريالا للذكور"، بنمو 9.3 في المائة "7.1 في المائة للإناث و8.9 في المائة للذكور".

وعند تقسيم مهن العمالة المنزلية الأكثر استحواذا على الأجور في الربع الثاني، تصدر "السائقون" بقيمة أجور 9.66 مليار ريال تشكل 53.6 في المائة من إجمالي أجور العمالة المنزلية، يليهم "الخدم وعمال تنظيف المنازل" بـ 7.94 مليار ريال تشكل 44 في المائة من مجموع الأجور.

بذلك استحوذت عمالة المهنتين السابقتين على 97.6 في المائة من مجموع قيمة أجور العمالة المنزلية في الربع الثاني 2019.

يذكر أن قيمة الأجور السنوية للعمالة المنزلية في 2018، بلغت نحو 52.8 مليار ريال مقارنة بـ53.05 مليار ريال في 2017، مسجلة تراجعا 0.5 في المائة بما يعادل نحو 246.93 مليون ريال.