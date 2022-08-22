أخبار العملات الرقمية في أسبوع: قمة اقتصاد البلوك تشين ستعقد في دبي

ضمن تغطيتنا لأخبار العملات الرقمية لهذا الأسبوع، سنسلط الضوء على القمة الاقتصادية الخامسة للبلوك تشين التي ستعقد في دبي على مدار يومين في دبي في 4-5 أكتوبر 2022، بحضور أفضل شركات الكريبتو في العالم.

وسنقوم بتغطية طرح العملة الرقمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لمحفظة كريبتو إسلامية.

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قمة اقتصاد البلوك تشين قادمة إلى دبي

اختتمت فعاليات أكبر شبكة مؤتمرات بلوكتشين والكريبتو في العالم، قمة اقتصاد بلوكتشين، مؤخرًا في إسطنبول - تركيا بحضور أكثر من 3000 شخص من 82 دولة من جميع أنحاء العالم.



تضمن بعض رعاة حدث البلوك تشين هذا منصات تداول بحجم KuCoin و Gate.io و Bitget و BitMex و XT.com و OKX و Uphold. كما وشهدت القمة أحاديث وخطابات لعدة مشاهير في عالم الكريبتو وغيرها مثل نجم البوب ​​التركي إمري أيدن، ومايكل سايلور المدير التنفيذي السابق لشركة مايكروستراتيجي، ونائب وزير التحول الرقمي الأوكراني أليكس بورنياكوف، ونجم السينما والتلفزيون التركي الشهير إنجين ألتان دوزياتان، ورجل الأعمال والمستثمر الشهير كارل رونفيلت، وغيرهم الكثير.

شركة ISLAMICOIN أول محفظة كريبتو إسلامية في العالم مع خدمة محفظة الاسترداد

أعلنت شركة ISLAMICOIN، أحد أبرز المشاريع في عالم العملات الرقمية والتمويل الإسلامي، عن طرح أول محفظة عملات رقمية حلال فقط بميزات فريدة، أطلق عليها اسم "ISLAMIwallet".



وفقًا للمطورين ستكون محفظة العملات الرقمية هذه مصممة للالتزام بقوانين وأنظمة الشريعة الإسلامية. وتدعم هذه المحفظة عملة ISLAMICOIN والبيتكوين وغيرها من العملات الرقمية الحلال، بما في ذلك الرموز غير القابلة للاستبدال، التي يمكن إرسالها واستلامها وتخزينها.

يصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إرشادات للبنوك التي تفكر في تقديم خدمات العملات الرقمية لعملائه

في العام الماضي، أصدر مجلس الإدارة ومكتب المراقب المالي للعملة والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع بيانًا مشتركًا بين الوكالات بشأن مبادرة سياسة الأصول الرقمية.

أدى استمرار شعبية العملات الرقمية إلى مستويات مختلفة من التدخل التنظيمي في جميع أنحاء العالم. تم توضيح توقعات البنوك التي تركز على العملات الرقمية والتي تسعى للحصول على حسابات لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع. أنشأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي إطارًا يحدد المتطلبات لمثل هذه البنوك المتقدمة بالطلب، بما في ذلك مستوى العناية الواجبة بناءً على ملف من كل مقدم طلب. استغرق منح البنوك التي تركز على العملات الرقمية الوصول إلى ما يسمى بـ "الحسابات الرئيسية" للاحتياطي الفيدرالي وقتًا، لكنه يشير إلى أن السلطات تدمج الأصول الرقمية بشكل متزايد في التمويل التقليدي.

استثمرت غوغل المليارات في شركات البلوك تشين منذ سبتمبر الماضي

وفقًا لتقرير نشرته بلوك داتا، استثمرت ألفبيت، الشركة الأم لشركة غوغل، معظم رأس المال في شركات البلوك تشين مقارنة بأي شركة عامة أخرى، حيث استثمرت 1.5 مليار دولار بين سبتمبر 2021 ويونيو 2022.

وفقًا لما نشرته كوين تيليغراف، أنفقت الشركة 1.5 مليار دولار في مجال البلك تشين مع التركيز على أربع شركات بلوك تشين هي: منصة حفظ الأصول الرقمية Fireblocks، مطور ألعاب الويب 3 Dapper Labs، شركة البنية التحتية للمدفوعات الرقمية Bitcoin Voltage، وشركة رأس المال الاستثماري Digital Currency Group.