أخبار العملات الرقمية هذا الأسبوع: واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية

البوابة - هذا الأسبوع، تخطط رأس الخيمة لإطلاق أول منطقة حرة للأصول الرقمية، ويجري بنك الاحتياطي الهندي اختبارًا للروبية الرقمية، وتطلق منصة TBD = c لتوسيع سيولة شبكة لايتنينج بيتكوين و خدمات التوجيه.

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رأس الخيمة تؤسس أول منطقة حرة في العالم للأصول الرقمية



كشفت حكومة رأس الخيمة، إحدى الإمارات السبع في دولة الإمارات العربية المتحدة ، مؤخراً عن خطط لإنشاء أول منطقة حرة في العالم مخصصة لشركات الأصول الرقمية والافتراضية. ستكون المنطقة الحرة الجديدة ، المسماة واحة الأصول الرقمية في رأس الخيمة ، مساحة مخصصة للابتكار للأنشطة غير المنظمة في قطاع الأصول الافتراضية. من المتوقع أن تساعد هذه المبادرة في دعم القطاعات الناشئة مثل الميتافيرس و البلوكتشين وغيرها.

يختبر بنك الاحتياطي الهندي الروبية الرقمية

أعلن أجاي كومار شودري، المدير التنفيذي لبنك الاحتياطي الهندي (RBI) ، أن العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) التي تم إطلاقها حديثًا في الهند ، الروبية الرقمية ، يتم اختبارها حاليًا للتعاملات غير المتصلة بالإنترنت. أطلق بنك الاحتياطي الهندي النسخة التجريبية للبيع بالجملة للروبية الرقمية في 1 نوفمبر 2022 ، بمشاركة 50000 مستخدم و 5000 تاجر في اختبار حقيقي. اعتبارًا من 25 فبراير ، تم الانتهاء من حوالي 134 مليون دولار و 800000 معاملة من خلال تجارة الجملة الخاصة بالعملات الرقمية للبنوك المركزية.



تطبيقات جديدة لشبكة Lightning Network

لتسهيل اعتماد البيتكوين على نطاق واسع من خلال السماح بمدفوعات أسرع وأرخص وأكثر أمانًا من نظير إلى نظير. ومع ذلك، فإن الشركة تهدف إلى تعزيز قدرات شبكة Lightning Network من خلال توفير سيولة إضافية وخدمات التوجيه ، وبالتالي توسيع مدى وصولها إلى أبعد من ذلك.