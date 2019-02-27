أدنوك الإماراتية تعتزم بناء أضخم منشأة تخزين نفط في العالم

قال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد على تويتر اليوم إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وقعت اتفاقا مع اس.كيه للهندسة و

البناء الكورية الجنوبية لبناء أكبر منشأة لتخزين النفط الخام في العالم في إمارة الفجيرة.



وأضاف أن مشروع تخزين النفط سيتكلف 4.4 مليار درهم (1.2 مليار دولار) وستبلغ سعته 42 مليون برميل.

اقرأ أيضًا:





أدنوك الإماراتية تعتزم زيادة طاقة إنتاج النفط إلى 5 ملايين برميل يوميا بحلول 2030



أدنوك للتوزيع تفتتح 13 محطة جديدة في الإمارات والسعودية خلال 2018