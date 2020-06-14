أرابتك الإماراتية تتكبد خسائر بـ 774 مليون درهم في 2019

سجلت شركة أرابتك القابضة المدرجة في سوق دبي المالي خلال العام 2019 خسائر بلغت 774 مليون درهم قابلها أرباح بلغت 256 ميلون درهم خلال العام 2018 ولتصل خسارة السهم الى 52 فلس.

وقد عزت الشركة تلك الخسائر شح السيولة في قطاع الانشاءات والعقارات وتباطؤ النشاط العقاري / اضافة الى خسائر نتيجة استثمار في شركة زميلة.

وبتلك النتائج السلبية تصل الخسائرة المتراكمة للشركة الى نحو 671 مليون درهم / أي ما يمثل 45% تقريبا من رأسمالها.