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أرابتك الإماراتية تتكبد خسائر بـ 774 مليون درهم في 2019

منشور 14 حزيران / يونيو 2020 - 08:08
أرابتك الإماراتية تتكبد خسائر بـ 774 مليون درهم في 2019
بتلك النتائج السلبية تصل الخسائرة المتراكمة للشركة الى نحو 671 مليون درهم / أي ما يمثل  45% تقريبا من رأسمالها
أبرز العناوين
سجلت شركة أرابتك القابضة المدرجة في سوق دبي المالي خلال العام 2019 خسائر بلغت 774 مليون درهم قابلها أرباح بلغت 256 ميلون درهم خلال العام 2018 ولتصل خسارة السهم الى  52 فلس.

سجلت شركة أرابتك القابضة المدرجة في سوق دبي المالي خلال العام 2019 خسائر بلغت 774 مليون درهم قابلها أرباح بلغت 256 ميلون درهم خلال العام 2018 ولتصل خسارة السهم الى  52 فلس.

وقد عزت الشركة تلك الخسائر شح السيولة في قطاع الانشاءات والعقارات وتباطؤ النشاط العقاري / اضافة الى خسائر نتيجة استثمار في شركة زميلة.

وبتلك النتائج السلبية تصل الخسائرة المتراكمة للشركة الى نحو 671 مليون درهم / أي ما يمثل  45% تقريبا من رأسمالها.

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Via SyndiGate.info


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