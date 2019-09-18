"أرامكو السعودية" أثبتت قدرتها على التعامل السريع مع الأزمات

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، إن إعلان أرامكو استئناف الإنتاج، بعد هجمات يوم السبت يثبت قدرتها على التعامل السريع مع أي أزمة.

وأضاف الوزير أنه يهنئ أرامكو على إعلانها أمس عن استئناف الإنتاج، مما يثبت قدرتها على التعامل السريع مع الأزمات.

كان وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أعلن أمس الثلاثاء، أن شركة أرامكو ستفي بكامل التزاماتها لعملائها خلال هذا الشهر من خلال السحب من مخزوناتها من الزيت الخام وتعديل مزيج بعض الزيوت على أن تعود قدرة المملكة الإنتاجية إلى 11 مليون برميل يومياً بنهاية شهر سبتمبر الحالي وإلى 12 مليون برميل يومياً بنهاية شهر نوفمبر، كما أن إنتاج الغاز الجاف والإيثان وسوائل الغاز سيعود تدريجيا ليصل إلى مستوياته قبل العدوان بنهاية هذا الشهر.