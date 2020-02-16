أرامكو السعودية تبدأ مراجعة أسعار البنزين شهرياً

أعلنت «أرامكو السعودية» أن أسعار البنزين المحدّثة ابتداءً من اليوم ستكون على النحو التالي، حيث حدد سعر بنزين 91 بـ1.55 ريال لكل لتر، وبنزين 95 بـ2.11 ريال لكل لتر.

وأوضحت «أرامكو السعودية» أنه ابتداءً من شهر فبراير (شباط) الحالي ستكون فترة المراجعة الدورية لأسعار البنزين شهرية بدلاً من ربع سنوية، وسيكون التعديل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، والتطبيق يكون في صباح اليوم الحادي عشر، وفقاً لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، مشيرة إلى أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير تبعاً للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.