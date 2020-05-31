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أرامكو السعودية تحدد سعر البروبان عند 350 دولارا للطن في يونيو

منشور 31 أيّار / مايو 2020 - 10:07
حددت أرامكو سعر البوتان لشهر يونيو عند 330 دولارا للطن، انخفاضا من 340 دولارا في الشهر السابق
أرامكو السعودية
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قالت شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية اليوم الأحد إنها حددت سعر بيع البروبان في عقد يونيو عند 350 دولارا للطن، ارتفاعا من 340 دولارا في مايو

قالت شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية اليوم الأحد إنها حددت سعر بيع البروبان في عقد يونيو عند 350 دولارا للطن، ارتفاعا من 340 دولارا في مايو، بحسب ما نشرت "رويترز".

وحددت أرامكو سعر البوتان لشهر يونيو عند 330 دولارا للطن، انخفاضا من 340 دولارا في الشهر السابق.

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Via SyndiGate.info


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