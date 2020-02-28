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أرامكو السعودية تحصل على موافقة غير مشروطة من الاتحاد الأوروبي لصفقة سابك بقيمة 69 مليار دولار

منشور 28 شباط / فبراير 2020 - 06:21
أرامكو السعودية تحصل على موافقة غير مشروطة من الاتحاد الأوروبي لصفقة سابك بقيمة 69 مليار دولار
أرامكو السعودية
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أفاد إشعار من الاتحاد الأوروبي أن أرامكو السعودية، أكبر مُنتج للنفط في العالم

أفاد إشعار من الاتحاد الأوروبي أن أرامكو السعودية، أكبر مُنتج للنفط في العالم، حصلت على موافقة غير مشروطة من جهات مكافحة الاحتكار في التكتل على عرضها البالغة قيمته 69 مليار دولار لشراء حصة 70% في مجموعة البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).

وأعلنت أرامكو عن الصفقة في مارس آذار من العام الماضي، في خطوة هامة صوب تنويع أنشطتها إلى التكرير والبتروكيماويات.

وأظهر إفصاح على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية أن المفوضية أجازت الصفقة يوم الخميس. وكانت رويترز ذكرت في 21 فبراير شباط أن الصفقة تمضي صوب الحصول على موافقة غير مشروطة من الاتحاد الأوروبي.

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Via SyndiGate.info


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