أرامكو السعودية تخفض أسعار البنزين إلى أكثر من النصف في المملكة

قامت شركة أرامكو السعودية بتخفيض أسعار البنزين إلى أكثر من النصف في المملكة، طبقا لموقع "العربية.نت".

والأسعار الجديدة للبنزين هي:

67 هللة للتر البنزين من نوع واحد وتسعين، و82 هللة للتر البنزين من نوع خمسة وتسعين.

وأفادت أرامكو بأن تطبيق هذه الأسعار سيكون بدءاً من اليوم الاثنين.

وكانت أرامكو قد أشارت إلى أنه بإمكان ملاك المحطات والمستهلكين متابعة تحديث الأسعار بشكلٍ شهري عبر موقع أرامكو السعودية.

ويأتي تعديل الأسعار موافقاً لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

ونوهت أرامكو إلى أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعاً وانخفاضاً تبعاً للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.