أرامكو السعودية تخفض سعر بيع النفط للشهر المقبل

خفضت السعودية سعر البيع الرسمي لشهر أبريل (نيسان) المقبل، لكل درجات نفطها الخام لجميع الوجهات، بعد تهاوي اتفاقية أوبك مع روسيا بشأن إمدادات النفط يوم الجمعة.

وقالت شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط في بيان في ساعة متأخرة من مساء السبت، إن الشركة حددت سعر بيع خامها العربي الخفيف لآسيا لشهر أبريل بخصم قدره 3.10 دولار عن متوسط أسعار خامي سلطنة عمان ودبي وبانخفاض ستة دولارات للبرميل عن مارس (آذار).

وخفضت أرامكو سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف لشهر أبريل للولايات المتحدة 3.75 دولار للبرميل عن مؤشر إسكي بتراجع 7 دولارات عن مارس.

وخفضت أرامكو سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف لشمال غربي أوروبا بخصم 10.25 للبرميل عن سعر برنت بتراجع 8 دولارات للبرميل.

وانتهت اتفاقية استمرت 3 سنوات بين أوبك وروسيا يوم الجمعة، بعد أن رفضت موسكو دعم تخفيضات نفطية أكبر بسبب تفشي فيروس، وردت أوبك بإنهاء كل القيود على إنتاجها.

وهوت أسعار النفط نحو 10 في المائة، إذ جدد التطور المخاوف من شبح انهيار الأسعار في 2014، عندما تنافست السعودية وروسيا على الحصص السوقية مع منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة التي لم يسبق لها مطلقاً المشاركة في اتفاقات الحد من الإنتاج.