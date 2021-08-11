أرامكو السعودية تسجل ارتفاع في موجودات الأصول تتجاوز تريليوني ريال لأول مرة بنهاية الربع الثاني

سجلت شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، ارتفاع قياسي في موجودات الأصول بـ4.9 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، وبحسب البيانات المعروضة، أصبحت تبلغ نحو 2.05 تريليون ريال، مقابل 1.95 تريليون ريال بنهاية الربع السابق "الربع الأول 2021"، مضيفة نحو 95.3 مليار ريال لأصولها خلال ثلاثة أشهر.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى القوائم المالية المفصلة للشركة، فإن ارتفاع الأصول كان بـ 10.1 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة البالغة قيمتها 1.86 تريليون ريال، لتسجل زيادة قدرها 188 مليار ريال، في حين نمت 6.9 في المائة مقارنة بنهاية عام 2020.

ويدعم ارتفاع الأصول تقييم الشركة في حال تم طرح جزء من أسهمها في الأسواق العالمية أو المحلية، إذ تم طرح 3.45 مليار سهم "1.725 في المائة من أسهم الشركة" في سوق الأسهم المحلية خلال 2019، عند تقييم 6.4 تريليون ريال "1.71 تريليون دولار".

وتنقسم الموجودات إلى موجودات غير متداولة وأخرى متداولة، إذ ارتفعت الأصول غير المتداولة للشركة 0.9 في المائة، لتبلغ نحو 1.54 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقابل نحو 1.52 تريليون ريال بنهاية الربع السابق "الربع الأول 2021"، مرتفعة بنحو 13.2 مليار ريال.

والموجودات غير المتداولة "الأصول الثابتة" تشتمل على ممتلكات وآلات ومعدات، وموجودات غير ملموسة، واستثمارات في مشاريع مشتركة وشركات زميلة، وموجودات ضريبة دخل مؤجلة، وموجودات وذمم مدينة أخرى، واستثمارات في أوراق مالية.

بينما ارتفعت الموجودات المتداولة لأرامكو 19.2 في المائة، لتبلغ نحو 509.3 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقابل نحو 427 مليار ريال بنهاية الربع السابق "الربع الأول 2021"، مرتفعة بنحو 82.1 مليار ريال.

والموجودات المتداولة "أصول متداولة" تشتمل على مخزون، وذمم مدينة تجارية، ومبالغ مستحقة من الحكومة، وموجودات وذمم مدينة أخرى، واستثمارات قصيرة الأجل، ونقد وما يماثله.

مدفوعات للحكومة

نمت مدفوعات شركة أرامكو للحكومة 37 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري، لتبلغ 130.9 مليار ريال، مقابل 95.6 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 35.23 مليار ريال، علما بأن المدفوعات تتوزع إلى ثلاثة بنود هي، ضرائب دخل وريع وتوزيعات الأرباح.

ونمت مدفوعات الشركة من ضرائب الدخل للحكومة 140 في المائة، لتبلغ 33.7 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 14 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 19.66 مليار ريال.

كما نمت مدفوعات الشركة من الريع للحكومة 125 في المائة، لتبلغ 28.1 مليار ريال في الربع الثاني، مقابل 12.5 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبزيادة 15.6 مليار ريال.

بينما استقرت مدفوعات الشركة من توزيعات الأرباح للحكومة عند 69.1 مليار ريال خلال الربع الثاني.

وعموما، بلغت التوزيعات النقدية لأرامكو عن الربع الثاني 2021 نحو 70.3 مليار ريال تعادل 0.35 ريال للسهم الواحد، تستحق خلال منتصف الشهر الجاري، على أن يكون موعد التوزيعات مطلع سبتمبر المقبل.



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