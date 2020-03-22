أرامكو السعودية تضع خطة للطوارىء والوقاية في مناطق أعمالها

أكد المهندس أمين الناصر، رئيس «أرامكو» وكبير إدارييها التنفيذيين، أن «الشركة وضعت خططاً للطوارئ والوقاية ‏في كل مناطق أعمالها، بما يضمن استمرارية العمل، وحتى نتمكن من الوفاء باحتياجات عملائها حول العالم من منتجات الطاقة».

وعدّ الناصر صحة وسلامة موظفي الشركة ومرافقها وأعمالها «أساساً تقوم عليه، لا سيما في ظل ما يواجهه العالم من تحدٍ استثنائي مع انتشار فيروس كورونا»، مؤكداً: «إننا في أرامكو، نراقب الوضع عن كثب كل يوم».

وقال الناصر: «فعّلنا خططاً وقائية مستمرة في مناطق أعمالنا كافة، بالإضافة إلى خطط طوارئ مفصلة وخدمات دعم طبي رائدة، بهدف تقليل المخاطر، وضمان تقديم أفضل رعاية ممكنة والحد من العدوى».

وأضاف: «إن إنتاج الطاقة وإمدادها الموثوق به هو حجر الزاوية في شركتنا، والتزامنا مع عملائنا، خصوصاً في مثل هذه الأوقات الصعبة، لذلك فقد وضعنا خططاً للطوارئ والوقاية ‏في كل مناطق أعمالنا بما يضمن استمرارية العمل، وحتى نتمكن من الوفاء باحتياجات عملائنا حول العالم من منتجات الطاقة».