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أرامكو السعودية تطلب رسمياً مقترحات بنوك كبرى بشأن أدوار في الطرح المزمع

منشور 20 آب / أغسطس 2019 - 05:07
أرامكو السعودية
أرامكو السعودية
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«أرامكو» السعودية طلبت رسمياً من بنوك كبرى تقديم مقترحات بشأن أدوار محتملة في طرحها العام الأولي المزمع

قال مصدران مطلعان لـ«رويترز»، إن «أرامكو» السعودية طلبت رسمياً من بنوك كبرى تقديم مقترحات بشأن أدوار محتملة في طرحها العام الأولي المزمع. وأضاف المصدران أن طلب الاقتراحات أُرسل إلى البنوك قبل أيام قليلة.

ولم ترد «أرامكو» على طلب من «رويترز» بالتعليق. ويمثل الطرح الأولي المزمع لـ«أرامكو»، الذي قد يجمع 100 مليار دولار، الركيزة الرئيسية لمساعي التحول الاقتصادي السعودية الرامية لجذب الاستثمار الأجنبي، وتنويع الاقتصاد، بدلاً من الاعتماد على النفط.

وجرى إرجاء الطرح العام الأولي في 2018، حين حولت «أرامكو» تركيزها إلى الاستحواذ على حصة نسبتها 70 في المائة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المنتجة للبتروكيماويات.

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