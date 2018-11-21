أرامكو السعودية تعتزم توقيع 5 اتفاقات لتوريد النفط إلى الصين

أرامكو السعودية

قالت شركة أرامكو السعودية في بيان اليوم الأربعاء، إنها ستوقع خمسة اتفاقات جديدة لتوريد النفط الخام مع زبائن صينيين، ليصل إجمالي كمية النفط الخام التي اتفقت على توريدها إلى الصين لعام 2019 إلى 1.67 مليون برميل يوميا.

اقرأ أيضًا:



أرامكو السعودية قد تؤجل الطرح العام الأولي حتى 2019

أرامكو السعودية تعتزم الاستحواذ 70% من "الشركة السعودية للصناعات الأساسية" (سابك)

أرامكو السعودية نحو استثمارات ذكية تعزز التنوع في النمو