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أرامكو السعودية تنتهي من إصدار سندات بقيمة 8 مليارات دولار

منشور 25 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2020 - 08:16
أرامكو السعودية تنتهي من إصدار سندات بقيمة 8 مليارات دولار
قالت أرامكو بأن قيمة الطرح بلغ 8 مليار دولار، وبلغ العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) 40 ألف
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أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) عن الانتهاء من إصدار سندات دولية بالدولار الأمريكي، وستكون ذات أولوية، وغير مضمونة بأصول، بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل.

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) عن الانتهاء من إصدار سندات دولية بالدولار الأمريكي، وستكون ذات أولوية، وغير مضمونة بأصول، بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل.

وقالت أرامكو بأن قيمة الطرح بلغ 8 مليار دولار، وبلغ العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) 40 ألف،كما بلغت القيمة الاسمية (للصك/ للسند) 200 ألف دولار أمريكي ومضاعفات لا يتعدّى كلٌّ منها 1000 دولار أمريكي، فيما يتجاوز ذلك

عائد (الصك/ السند) 1.250% للسندات المستحقة خلال ثلاث سنوات و 1.625% للسندات المستحقة خلال خمس سنوات و 2.250% للسندات المستحقة خلال عشر سنوات و 3.250% للسندات المستحقة خلال ثلاثين سنة و 3.500% للسندات المستحقة خلال خمسين سنة.

وقالت الشركة بأن شروط أحقية الاسترداد عند الاستحقاق و الاسترداد المبكر وتغيير السيطرة وخيار شراء المصدر.

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Via SyndiGate.info


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