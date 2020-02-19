  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. أرامكو السعودية توقع اتفاقا لشراء النفط الخام الكويتي

أرامكو السعودية توقع اتفاقا لشراء النفط الخام الكويتي

منشور 19 شباط / فبراير 2020 - 06:56
شركة أرامكو السعودية لتجارة المنتجات البترولية (أرامكو للتجارة) وقعت أول اتفاق لها مع شركة البترول الوطنية الكويتية لشراء النفط الخام الكويتي في 2020 من أجل مصفاتها
أرامكو السعودية
أبرز العناوين
أرامكو للتجارة ستحدد المعدل الذي سيتم نقله كل شهر

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن شركة أرامكو السعودية لتجارة المنتجات البترولية (أرامكو للتجارة) وقعت أول اتفاق لها مع شركة البترول الوطنية الكويتية لشراء النفط الخام الكويتي في 2020 من أجل مصفاتها.

وأضافت المصادر أن الذراع التجارية لشركة أرامكو السعودية أكبر شركة لتصدير النفط في العالم ستبدأ في نقل النفط الكويتي المعد للتصدير هذا العام وهو نوع يمكن معالجته في مصافي تملكها أرامكو في آسيا. ولم يعرف على الفور حجم النفط الذي سيتم نقله بموجب التعاقد.

وقال أحد المصادر إن أرامكو للتجارة ستحدد المعدل الذي سيتم نقله كل شهر.

"أرامكو السعودية" تطلق أول محطة لتزويد السيارات بوقود الهيدروجين
أرامكو السعودية … ما بين التطور والمغامرة!

Via SyndiGate.info


Copyright © Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...