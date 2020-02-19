أرامكو السعودية توقع اتفاقا لشراء النفط الخام الكويتي

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن شركة أرامكو السعودية لتجارة المنتجات البترولية (أرامكو للتجارة) وقعت أول اتفاق لها مع شركة البترول الوطنية الكويتية لشراء النفط الخام الكويتي في 2020 من أجل مصفاتها.

وأضافت المصادر أن الذراع التجارية لشركة أرامكو السعودية أكبر شركة لتصدير النفط في العالم ستبدأ في نقل النفط الكويتي المعد للتصدير هذا العام وهو نوع يمكن معالجته في مصافي تملكها أرامكو في آسيا. ولم يعرف على الفور حجم النفط الذي سيتم نقله بموجب التعاقد.

وقال أحد المصادر إن أرامكو للتجارة ستحدد المعدل الذي سيتم نقله كل شهر.