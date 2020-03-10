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أرامكو السعودية توقف "تداول سهمها" تمهيدا للإعلان عن حدث جوهري

منشور 10 آذار / مارس 2020 - 09:10
أعلنت شركة أرامكو السعودية بأنها ستقوم بتزويد عملائها بـ 12.3 مليون برميل يوميا في شهر ابريل بزيادة 300 ألف برميل يوميا
أرامكو السعودية
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أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) تعليق تداول سهم شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" في السوق ابتداء من الساعة 11:48 اليوم الثلاثاء 01/03/2020

أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) تعليق تداول سهم شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" في السوق ابتداء من الساعة 11:48 اليوم الثلاثاء 01/03/2020 وذلك بناء على طلب الشركة وفقا لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة تمهيدا للإعلان عن حدث جوهري، على بأن فترة صيانة الأوامر ستبدأ الساعة 11:50.

كما أعلنت شركة أرامكو السعودية بأنها ستقوم بتزويد عملائها بـ 12.3 مليون برميل يوميا في شهر ابريل بزيادة 300 ألف برميل يوميا عن الطاقة القصوى المستدامة البالغة 12 مليون برميل يوميا. وقد تم الاتفاق مع عملائها على تزويدهم بهذه الكميات اعتبارا من أول شهر ابريل. وتتوقع الشركة اثر مالي إيجابي على المدى الطويل.

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Via SyndiGate.info


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