أرامكو السعودية تخطط لاستثمار 150 مليار دولار في الغاز في 10 سنوات

قالت أرامكو السعودية إن برنامجها للغاز سيستقطب استثمارات قيمتها 150 مليار دولار على مدى العشر سنوات المقبلة مع نمو الإنتاج إلى 23 مليار قدم مكعبة معيارية يوميا من 14 مليارا في الوقت الحالي.

وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي للشركة خلال مؤتمر في دبي "لدينا أيضا موارد عالمية المستوى من الغاز غير التقليدي تتكامل سريعا مع مواردنا التقليدية الضخمة، حاليا لدينا 16 منصة حفر تركز على الغاز غير التقليدي وأكثر من 70 بئرا استُكملت هذا العام."

وأضاف أن أرامكو تخطط لاستثمار 100 مليار دولار على مدى العشر سنوات المقبلة في الكيماويات عالميا، إضافة إلى استحواذات محتملة.

اقرأ أيضًا:

أرامكو السعودية تعتزم زيادة حفارتها للنفط والغاز في 2017

أرامكو السعودية تعتزم الاستحواذ 70% من "الشركة السعودية للصناعات الأساسية" (سابك)

أرامكو السعودية قد تؤجل الطرح العام الأولي حتى 2019





