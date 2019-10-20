أرامكو تعلن انخفاض أسعار البنزين في السعودية بدءاً من اليوم

أعلنت شركة أرامكو، اليوم (السبت)، عن انخفاض أسعار بنزين 95 و91 في السعودية بدءًا من الأحد.

وقالت الشركة في بيان، إن أسعار البنزين المحدّثة، هي: «بنزين 91: 1.50 ريال لكل لتر»، و«بنزين 95: 2.05 ريال لكل لتر»، وذلك خلال الربع الحالي من أكتوبر (تشرين الأول) حتى ديسمبر (كانون الأول) 2019.

وكانت أسعار الربع السابق خلال الفترة من يوليو (تموز) حتى سبتمبر (أيلول) 2019: «بنزين 91: 1.53 ريال لكل لتر»، و«بنزين 95: 2.18 ريال لكل لتر»، وذلك وفقاً لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة من قِبَل الحكومة.

وأفادت «أرامكو» السعودية بأن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.