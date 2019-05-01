أرباح«سامسونج» تهبط 60 % في الربع الأول من العام الجاري

تباينت النتائج الفصلية لعدد من الشركات العالمية العملاقة، وانخفضت أرباح عملاق التكنولوجيا الأمريكي «ألفابت» الشركة الأم لمحرك البحث «غوغل» في الربع الأول 29 % إلى 6.7 مليارات دولار، وارتفعت عائداتها 17 % محققة 36,3 مليار دولار، وشكلت غرامة المفوضية الأوروبية في نهاية مارس التي بلغت 1,7 مليار دولار ضربة قوية لأرباح الشركة، وتراجع السهم 8% خلال تعاملات أمس،إلى 1180.40 دولاراً حيث فقد نحو 80 مليار دولار من قيمته السوقية عقب إعلان نتائج الأعمال، حيث وصلت في الوقت الحالي عند مستوى 822.11 مليار دولار.

كما أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات أن أرباحها التشغيلية في الربع الأول انخفضت 60% عن الفترة نفسها من العام السابق بسبب تراجع أسعار شرائح الذاكرة وضعف الطلب على شاشات العرض. وقالت الشركة العملاقة إن أرباحها التشغيلية انخفضت إلى 5.2 مليارات دولار، وسجلت الشركة أرباحاً فصلية صافية بلغت 4.3 مليارات دولار، وهو أدنى مستوى منذ الربع الثالث من عام 2016.

وتراجعت أرباح شركة بي.بي 30 %، بفعل انخفاض أسعار النفط والغاز وضَعف في هوامش التكرير، وبلغ صافي الربح 2.4 مليار دولار. وتراجع صافي أرباح شركة صناعة الطائرات الأوروبية «إيرباص» بنسبة 86% سنوياً إلى 40 مليون يورو مقابل 283 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي. في المقابل، ارتفعت أرباح شركة «ماستر كارد» في الربع الأول بأكثر من توقعات المحللين، كما سجلت زيادة في الإيرادات تتجاوز التقديرات، حيث سجلت صافي أرباح بقيمة 1.86 مليار دولار (1.80 دولار للسهم الواحد).

كما ارتفعت أرباح جنرال إلكتريك لأكثر من ثلاثة أمثالها في الربع الأول، بدعم من زيادة مبيعات وحداتها للطيران والنفط والغاز والرعاية الصحية.

وصعدت أسهم الشركة أكثر من 6 %. وأعلنت شركة جنرال موتورز أرباحاً بقيمة 2.16 مليار دولار (1.48 دولار للسهم) خلال، مقابل 1.05 مليار دولار (72 سنتاً لكل سهم) والمسجلة في الربع المماثل من 2018.