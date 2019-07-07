أرباح «سامسونج» تنخفض بـ 56 % بشكل يفوق التوقعات خلال الربع الأول

منشور 07 تمّوز / يوليو 2019 - 07:32
شركة سامسونج الكورية الجنوبية العملاقة للإلكترونيات
شركة سامسونج الكورية الجنوبية العملاقة للإلكترونيات
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الشركة سجلت تراجعاً فاق التوقعات

انخفضت أرباح شركة سامسونج الكورية الجنوبية العملاقة للإلكترونيات خلال الربع السنوي الماضي في ظل تراجع نشاط القطاع، والتوترات التجارية العالمية التي ألقت بظلالها على حجم الطلب على الرقائق الإلكترونية والهواتف الذكية التي تنتجها الشركة.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن الشركة سجلت تراجعاً فاق التوقعات، وبلغت نسبته 56% في أرباح التشغيل التي وصلت إلى 5.6 مليارات دولار خلال الربع السنوي المنتهي في يونيو الماضي، وإن كانت الأرباح قد تحسنت بفضل عائدات غير متكررة من عميل واحد، يقول الخبراء إن قيمتها تبلغ في تقديرهم نحو 800 مليون دولار.

وتكافح سامسونج، وهي أكبر منتج لشاشات الهواتف الذكية، وأشباه الموصلات والهواتف المحمولة، من أجل الحفاظ على استقرار حجم الطلب، في ظل التراجع الاقتصادي.

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Via SyndiGate.info


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