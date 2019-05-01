أرباح آبل تنخفض بنسبة 5% في الربع الثاني من عامها المالي

أبرز العناوين
إيرادات iphone بلغت 31.05 مليار دولار، أي بما يقل قليلا عن متوسط التوقعات البالغة 31.10 مليار دولار
انخفضت الأرباح الصافية لشركة Apple الأمريكية في الربع الثاني من عامها المالي المنتهي في مارس الماضي بنسبة 5% وذلك مقارنة بالفترة المماثلة من العام الذي سبقه ، لتصل إلى 58 مليار دولار.
وجاءت أرباح الشركة بالربع الثاني من عامها المالي أفضل من متوسط التوقعات التي أشارت إلى تحقيقها 57.4 مليار دولار .
وبحسب الشركة فإن إيرادات iphone بلغت 31.05 مليار دولار، أي بما يقل قليلا عن متوسط التوقعات البالغة 31.10 مليار دولار.
Via SyndiGate.info
Copyright © CNBC Arabia