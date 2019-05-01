أرباح آبل تنخفض بنسبة 5% في الربع الثاني من عامها المالي

انخفضت الأرباح الصافية لشركة Apple الأمريكية في الربع الثاني من عامها المالي المنتهي في مارس الماضي بنسبة 5% وذلك مقارنة بالفترة المماثلة من العام الذي سبقه ، لتصل إلى 58 مليار دولار.

وجاءت أرباح الشركة بالربع الثاني من عامها المالي أفضل من متوسط التوقعات التي أشارت إلى تحقيقها 57.4 مليار دولار .

وبحسب الشركة فإن إيرادات iphone بلغت 31.05 مليار دولار، أي بما يقل قليلا عن متوسط التوقعات البالغة 31.10 مليار دولار.