أرباح آبل تنخفض بنسبة 5% في الربع الثاني من عامها المالي

منشور 01 أيّار / مايو 2019 - 07:18
جاءت أرباح الشركة بالربع الثاني من عامها المالي أفضل من متوسط التوقعات التي أشارت إلى تحقيقها 57.4 مليار دولار
جاءت أرباح الشركة بالربع الثاني من عامها المالي أفضل من متوسط التوقعات التي أشارت إلى تحقيقها 57.4 مليار دولار
أبرز العناوين
إيرادات iphone بلغت 31.05 مليار دولار، أي بما يقل قليلا عن متوسط التوقعات البالغة 31.10 مليار دولار

انخفضت الأرباح الصافية لشركة Apple الأمريكية في الربع الثاني من عامها المالي المنتهي في مارس الماضي بنسبة 5% وذلك مقارنة بالفترة المماثلة من العام الذي سبقه ، لتصل إلى 58 مليار دولار.

وجاءت أرباح الشركة بالربع الثاني من عامها المالي أفضل من متوسط التوقعات التي أشارت إلى تحقيقها 57.4 مليار دولار .

وبحسب الشركة فإن إيرادات iphone بلغت 31.05 مليار دولار، أي بما يقل قليلا عن متوسط التوقعات البالغة 31.10 مليار دولار.

المزيد: 
«أبل» تعاني لاستعادة مجدها القديم
أبل تلغي رسميًا منصة الشحن اللاسلكية AirPower

 

كلمات دالة:

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن