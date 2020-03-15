أرباح أرامكو السعودية تتراجع إلى 22.8 مليار دولار في 2019

قالت شركة أرامكو السعودية اليوم الأحد، إن صافي دخل الشركة (الأرباح) انخفض بقيمة 22.8 مليار دولار (20.6%) ليصل إلى 88.2 مليار دولار في عام 2019 مقارنة بنحو 111 مليار دولار في 2018.

وأضافت الشركة في أول نتائج سنوية تنشرها الشركة النفطية على موقع سوق المال التي دخلتها في ديسمبر/كانون الأول الماضي أن أحد أهم أسباب تراجع الأرباح في أكبر شركة مدرجة في العالم يعود إلى انخفاض أسعار الخام.

ويتوقع أن تتعمق خسائر أرامكو العام الجاري، بعد أن تلقت أسعار النفط ضربة مزدوجة من تراجع الطلب على النفط نتيجة انتشار فيروس "كورونا"، وانهيار اتفاق الإنتاج بين "أوبك" وبقية المنتجين، لا سيما روسيا، على خفض إضافي للإنتاج يحول دون إغراق الأسواق ويدعم الأسعار.

ونجمت عن ذلك حرب أسعار سعودية روسية وسباق على الحصة السوقية خفضت فيها السعودية سعر البيع الرسمي لدرجات خامها لجميع الوجهات، وتخطط لإنتاج قياسي في إبريل/نيسان.

وقالت مصادر تجارية يوم الجمعة لـ"رويترز" إن السعودية تغمر أوروبا بالنفط عند أسعار منخفضة تصل إلى 25 دولارا للبرميل، مستهدفة بشكل خاص شركات التكرير الكبرى التي تعتمد على النفط الروسي في تصعيد للصراع مع موسكو على الحصص السوقية.

وقالت المصادر، وهي من شركات نفط وتكرير كبرى تعالج الخام في أوروبا، إن شركة النفط الوطنية أرامكو السعودية أبلغتهم أنها ستورد جميع الكميات الإضافية المطلوبة في أبريل/ نيسان.

وتطبق السعودية خفضا كبيرا على أسعار البيع الرسمية لنفطها. وقال متعاملون إنه يجري عرض الخامين العربي الخفيف والمتوسط بسعر بين 25 و28 دولارا للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة للخام أكثر من 30%، في وقت ما، يوم الاثنين الماضي، وهو أكبر هبوط خلال يوم واحد منذ حرب الخليج عام 1991، وإجمالا نزلت أسعار النفط للنصف منذ بداية العام.

وخلص مسح لوكالة "رويترز"، يوم الجمعة الماضي، إلى أن أسعار النفط تتجه لأن تقبع قرب المستويات المنخفضة الحالية خلال الأشهر المقبلة.